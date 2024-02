Mais 145 milhões em impostos

‘Bolo’ fiscal de 1,2 mil milhões atingiu recorde no ano passado. Por cada 100 euros de receita, 78 foram provenientes dos tributos pagos pelos madeirenses, montante nunca antes alcançado. Desempenho do Fisco na Madeira foi superior ao dos Açores e Continente. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 13 de Fevereiro.

"Violência doméstica pode ditar ‘perda’ de filhos" é o tema que merece maior destaque gráfico na primeira página de hoje. Conheça o drama de ‘Maria’, que está revoltada com a Segurança Social, começou quando ainda a segunda criança estava na sua barriga.

Saiba também que "‘Inovação e Futuro’ traz dois ‘influencers’ reputados" à Madeira. Fred Canto e Castro e Sofia Castro Fernandes vão debater inteligência emocional ao Savoy Palace, a 23 de Março, numa conferência promovida pelo DIÁRIO.

"Teleférico do Curral será o segundo mais alto do Mundo" é outro tema para espreitar na edição de hoje. Promotor acredita que o projecto vai ser executado.

"Consumo de gasóleo e da gasolina subiu 4,8%" é a notícia que 'fecha' a primeira página.

