Todas as quintas-feiras, o IRIS Lounge & Music Bar do Castanheiro Boutique Hotel transforma-se no cenário perfeito para uma experiência gastronómica única, o TAPAS & WINE. Este evento, que ganhou reconhecimento como uma jornada pelos sabores mediterrâneos intensos, oferecendo uma noite especial dedicada às tapas mais deliciosas, com vinhos requintados, cuidadosamente selecionados.

Das 19:30h às 21:30h, Castanheiro Boutique Hotel convida os amantes da boa comida e do bom vinho a mergulharem nesta viagem culinária, onde a diversidade de sabores e texturas garante que os participantes experimentem uma verdadeira paleta de delícias culinárias. Com um preço acessível, o TAPAS&WINE tornou-se um evento aguardado pela população madeirense, todas as semanas.

Reservas:

📞 (+351) 291 200 100

📧 [email protected]