Trabalhadores da ARM descontentes com falta de resposta à revisão do Acordo de Empresa

Nos passados dias 29, 30 e 31 de Janeiros, os trabalhadores da Águas e Resíduos da Madeira (ARM) reuniram-se em plenário com o objectivo de analisar o ponto de situação da revisão do Acordo de Empresa (AE) para 2024, nomeadamente a resposta da Administração da ARM à proposta apresentada pelo SITE, resultante de decisão dos trabalhadores no plenário de Outubro de 2023.

Demonstraram o descontentamento e indignação ao tomar conhecimento que a Administração da empresa não deu qualquer resposta à proposta de revisão do AE para 2024, o que consideram uma atitude de desrespeito pelos trabalhadores e pelo Sindicato, estrutura que nos representa Trabalhadores da ARM

Perante esta atitude da administração, os trabalhadores decidiram "mandatar o sindicato para solicitar reunião com a empresa, com o objectivo da Administração responder à proposta de revisão do AE para 2024", pode ler-se no comunicado.

No mesmo documento é ainda referido que os trabalhadores vão voltar a reunir-se, em plenário, no final do mês de Fevereiro, "para analisar o ponto da situação e decidir em conformidade".

Caso não obtenham da Administração "respostas positivas", os trabalhadores prometem "recorrer a formas de luta".