IL quer eleições para sair da "salgalhada em que nos puseram"

A Iniciativa Liberal foi o último partido recebido, hoje, pelo Representante da República e Nuno Morna foi dizer a Ireneu Barreto que a convocação de eleições antecipadas é a solução para sair da “salgalhada em que nos puseram".

Um "fadário" que já leva semanas e cuja responsabilidade é toda da "maioria que sustenta este governo, PSD, CDS e PAN", que trouxe a Região até aqui, "pela indefinição, pela incapacidade de apresentar soluções credíveis aos madeirenses". Algo que, acredita, "vai continuar".

“Os madeirenses merecem clarificação e que rapidamente se arranje uma solução, seja ela qual for. Nós já estamos por tudo embora, neste momento, defendamos que a única maneira de a solução ter legitimidade é através de eleições", afirmou Nuno Morna.

A Iniciativa Liberal, garante, está disponível para "fazer parte de soluções" mas não aceita imposições. “Nós não nos recusamos a falar seja lá com quem for", assegurou.

No entanto, o pedido de uma reunião apresentado por Paulo Cafôfo, líder do PS, foi recusado.

“Pediu uma reunião e dissemos que não tínhamos nada para reunir, não tínhamos assunto nenhum que, neste momento, fosse válido para termos uma reunião com o PS", justificou.

A IL não concorda com a nomeação de um novo governo regional, mesmo sem Albuquerque e outro secretários porque os protagonistas institucionais são os mesmos, PSD, CDS e PAN. "Apesar da decapitação do PSD, foi a decapitação da ponta do iceberg. A ser verdade tem de ser mais do que aquilo que estamos a ver", acredita.