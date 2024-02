Cortejo Trapalhão sai amanhã à rua com prémios para os melhores

É já amanhã, a partir das 16 horas, que terá início mais um Cortejo Trapalhão. Integrado nas Festas de Carnaval promovidas pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional do Turismo, este desfile pretende ser uma representação do que era feito originalmente na primeira metade do século XX.

"A criatividade, imaginação e talento dos participantes não tem limites e os temas apresentados vão desde a sátira social e política, aos quadros tradicionais, e ao simples disfarce de caracterização. Ao ritmo de duas bandas filarmónicas, este desfile de ironias promete contagiar o público num ambiente de euforia, diversão e muito sentido de humor, com a Banda Filarmónica da Casa do Povo de São Vicente na abertura, antecedida por um grupo de animadores que vai despertando no público o espírito de folia para o festejo que se segue", refere a tutela em nota à imprensa.

A participação é aberta a todos, nacionais e estrangeiros, podendo fazer-se individualmente, par ou em grupo nas diferentes categorias: classes Adultos, Crianças, Grupos, dos quais se escolhe o Melhor Tema, Animação, Animação Escola e Animação Solidária; Trapalhão e Travesti. Serão atribuídos prémios aos melhores (vide imagem em anexo).

Os interessados em se candidatarem aos prémios deverão inscrever-se amanhã, entre as 14:00 e as 15:30, na Avenida Francisco Sá Carneiro em frente à Discoteca Vespas.

A entrega dos prémios do Cortejo Trapalhão será feita a partir das 18h00 no palco da Praça da Restauração.

Refira-se ainda que o Cortejo Trapalhão parte da Avenida Francisco Sá Carneiro, percorrendo a Rotunda Francisco Sá Carneiro, a Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixa sul), até à Praça da Autonomia.