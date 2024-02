Cortejo de Câmara de Lobos anima turistas e locais e "ajuda economia"

Já percorre as ruas do centro de Câmara de Lobos o cortejo carnavalesco.

Pedro Coelho, presidente da autarquia (neste momento com mandato suspenso devido à candidatura às eleições legislativas de 10 de Março) e figura recorrente nestas andanças, não desfilou esta segunda-feira, mas quis ainda assim deixar uma "mensagem de esperança para os filhos de Câmara de Lobos espalhados pelo mundo", extensível a todos os emigrantes madeirenses que assistem ao desfile, transmitido em directo no Canal Na Minha Terra TV:

O cabeça-de-lista da coligação 'Madeira Primeiro' registou ainda a presença de muitos locais e turistas neste evento, que na sua óptica serve “não só para alegar as nossas gentes, mas também para ajudar a economia local”.

Pedro Coelho considera ainda que "esta festa de Carnaval é já uma referência", não só no concelho, mas também na Região.

No total, participam neste cortejo 10 grupos - Malta do Furos, Turma do Funil, Associação Cultural Império da Ilha e Grupo CMCL + CACI Câmara de Lobos, Tramas e Enredos, Escola de Samba ‘Os Cariocas’, Fitness Team, Associação de Animação Geringonça, Associação Batucada e Escola de Samba Caneca Furada - num total de 1.500 participantes.

O percurso que teve início na Avenida Nova Cidade (junto ao jardim público), passando pela Praça da Autonomia, Largo de São Sebastião, Rua Padre Eduardo Clemente, Nunes Pereira, e termina na Rua da Carreira.

A folia continuará com a animação da batucada e rainhas da bateria das trupes, no varadouro de Câmara de Lobos, mas a diversão estende-se até o Largo do Poço, com a actuação de um DJ até às 3 horas da madrugada.