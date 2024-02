Despiste no Porto da Cruz

Um veículo ligeiro saiu de estrada no sítio do Larano, no Porto da Cruz. O despiste ocorreu ao início da tarde, depois do jipe – sem ocupantes no seu interior - se ter destravado e deslizado até sair de estrada e resvalar sobre um terreno situado em cota inferior.

Apesar de não ter causado feridos, o incidente chegou a motivar pedido de socorro aos Bombeiros Municipais de Machico. Corporação que chegou a mobilizar meios que não chegaram a intervir.