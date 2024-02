Despiste de mota manda jovem para as urgências

Um despiste de mota nas proximidades do Hospital Dr. Nélio Mendonça causou ferimentos na ocupante do veículo. Uma jovem de 18 anos é a vítima desta ocorrência. Na sequência do despiste, ocorrido perto das 15 horas, a condutora e único ocupante acabou por ficar com o motociclo em cima de um pé. Foi socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.