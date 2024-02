CDEBS Santa Cruz já conhece o calendário da ‘Série dos Primeiros’

O CDEBS Santa Cruz (Clube Desportivo Escola Básica e Secundária de Santa Cruz) após a conquista da Zona Madeira do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão 2023/2024, de Seniores Masculinos, e consequente qualificação para a ‘Série dos Primeiros’ da 2.ª Fase do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão, que correspondem aos jogos de acesso à 1.ª Divisão Nacional, ficou a conhecer o calendário de jogos no sorteio realizado ontem na sede da Federação Portuguesa de Voleibol, no Porto.

O CDEBS Santa Cruz irá disputar esta ‘Série dos Primeiros’ com as seguintes equipas: SC Caldas, CA Madalena, CN Ginástica, GC Vilacondense e Clube K (Açores).

A equipa orientada pelo treinador Vagner Aragão terá a sua estreia na competição com a receção da equipa açoriana Clube K, no dia 24 de Fevereiro.

A forma de disputa é todos contra todos, a duas voltas, sendo que o 1.º classificado desta ‘Série dos Primeiros’ é o Campeão Nacional da 2.ª Divisão e ascende à 1.ª Divisão Nacional, e o 2.º classificado irá disputar um play-off, à melhor de 3 jogos, com a equipa classificada em 3.º lugar na da Série A2 da 1.ª Divisão para decidir quem ocupa a última vaga na 1.ª Divisão Nacional.

O sorteio da 2.ª Fase do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão de Seniores Femininos, em que o CE Levada é o representante da R.A. Madeira, realizar-se-á no dia 14 de Fevereiro e o início da competição está previsto para 24 de Fevereiro.