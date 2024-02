600 foliões animam Santa Cruz

A Casa do Povo de Santa Cruz organiza o habitual Cortejo de Carnaval, no domingo, pelas 17h00, com o apoio da Secretária Regional da Agricultura e Ambiente, Secretária Regional da Inclusão e Juventude, Câmara Municipal de Santa Cruz, Junta de Freguesia de Santa Cruz e Empresa de Cerveja da Madeira.

O cortejo contará com cerca de 600 foliões, distribuídos por 7 trupes, provenientes de escolas, instituições e associações da Região, nomeadamente o Grupo Profissional de Dança – Sweetdancers, Associação de Animação Geringonça, Fitness Team, Associação Recreativa da Achada de Gaula – Malta do Furor, Centro Comunitário da Nogueira, Tramas e Enredos, Escola Básica e Secundária de Santa Cruz e alguns trapalhões pelo meio.

Este ano será realizado um concurso, onde haverá prémios aos três melhores trapalhões. Estes prémios foram patrocinados pela Taberna do Petisco, Rota dos Sabores e VMT Madeira – Catamaran Trips.

A concentração do desfile será na Rua Bela de São José, junto à Casa da Cultura, passando pela Rua do Ribeirinho, Rua da Praia, Rua Nova de São Fernando, Rua 17 de Junho e terminando na praça Dr. João Abel de Freitas. Após o cortejo, a animação estará a cargo do DJ Sil.