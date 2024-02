Cortejo de Carnaval esta segunda-feira em Câmara de Lobos

A animação carnavalesca está para durar e desta vez é no concelho de Câmara de Lobos que se realiza o cortejo. Hoje, a partir das 20h30, a população poderá ver algumas trupes que, no passado sábado, desfilaram no Funchal, assim como outros projectos de diversas instituições da Região.

No total, participam 10 grupos e 1.500 participantes. Assim sendo, marcam presença neste cortejo a Malta do Furos, Turma do Funil, Associação Cultural Império da Ilha e Grupo CMCL + CACI Câmara de Lobos, Tramas e Enredos, Escola de Samba ‘Os Cariocas’, Fitness Team, Associação de Animação Geringonça, Associação Batucada e Escola de Samba Caneca Furada.

O percurso do cortejo terá início na Avenida Nova Cidade (junto ao jardim público), passando pela Praça da Autonomia, Largo de São Sebastião, Rua Padre Eduardo Clemente, Nunes Pereira, e termina na Rua da Carreira.

A folia continua com a animação da batucada e rainhas da bateria das trupes, no varadouro de Câmara de Lobos, mas a diversão estende-se até o Largo do Poço, com a actuação de um DJ até às 3h00.

Para facilitar o acesso, o parque de estacionamento da Praça da Autonomia estará aberto 24 horas, podendo ser utilizado antes do início do desfile até às 19h15, e as viaturas podem ser retiradas após a passagem do último grupo.

Mas há mais nesta segunda-feira:

09h15: Torneio Internacional de Futebol e Futsal PORTO SANTO FUT'24, no Pavilhão Multiusos - Porto Santo;

11h00: Iniciativa política da CDU para abordar o problema das altas problemáticas nos hospitais da Região, junto ao Hospital dos Marmeleiros - Monte;

12h45: Entrega de prémios do XXXIV Torneio Aniversário AAM, no Pavilhão do Funchal;

18h00: Assembleia Geral Ordinária do C.S. Marítimo, no Complexo Desportivo do Marítimo - Rua do Campo do Marítimo - S. António.

Principais acontecimentos registados no dia 12 de Fevereiro, Dia Internacional contra o Uso de Crianças-Soldado, Dia de Limpar os Computadores, Dia Internacional da Epilepsia, Dia Internacional de Darwin e Dia Internacional para a Prevenção do Extremismo Violento quando conduz ao Terrorismo:

1792 - É concedido o alvará à Misericórdia do Porto para a realização de uma lotaria.

1804 - Morre, com 79 anos, o filósofo Immanuel Kant, autor da "Crítica da Razão Pura".

1809 - Nasce Abraham Lincoln, futuro 16.º Presidente dos Estados Unidos.

- Nasce o naturalista britânico Charles Robert Darwin.

1818 - A independência do Chile é proclamada em Santiago.

1821 - O Governo liberal português amnistia todos os presos políticos.

1873 - É proclamada a República Espanhola, um dia depois da abdicação do Rei Amadeo de Saboia. Estanislao Figueras é nomeado presidente.

1886 - Fontes Pereira de Melo pede a demissão perante o descontentamento popular pela restauração do imposto da água e o aumento dos impostos sobre o rendimento e o consumo.

1894 - É criada a Câmara do Comércio e Indústria.

1905 - Eleições gerais em Portugal dão a vitória ao Partido Progressista no Governo.

1926 - O general Gomes da Costa recusa o convite de Mendes Cabeçada para dirigir o golpe militar que este está a preparar.

1929 - Nasce o escritor português Nuno Bragança, autor de "Directa", "Square Tolstoi" e "A Noite e o Riso".

1949 - Norton de Matos retira a candidatura à Presidência da República Portuguesa por não obter de Oliveira Salazar a garantia de eleições justas.

1954 - A Direção-Geral da Fazenda Pública cede, a título definitivo, as propriedades do Estado em Sacavém à Sociedade Anónima Concessionária da Refinação de Petróleos em Portugal.

1973 - Guerra do Vietname. São libertados os primeiros prisioneiros de guerra norte-americanos.

1974 - O escritor russo Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn, Prémio Nobel da Literatura em 1970, autor de "O Arquipélago de Gulag", é preso em Moscovo.

1981 - Começa a publicação do trissemanário desportivo Gazeta dos Desportos.

1982 - Primeira greve geral depois do 25 de Abril, na fase final do Governo da Aliança Democrática.

1983 - Vaga de frio na Europa. A cidade portuguesa de Bragança regista 11 graus negativos.

1984 - Morre, aos 69 anos, Julio Cortázar, escritor argentino, nascido em Bruxelas, naturalizado francês, autor de "Prosa do Observatório".

1986 - O Reino Unido e a França assinam, na Cantuária, o tratado que prevê a construção do túnel sob o Canal da Mancha.

1988 - Morre, aos 59 anos, o fadista português Fernando Tavares Farinha.

2000 - Morre, com 77 anos, Charles Schulz, criador da série Peanuts e dos personagens Charlie Brown e do seu cachorro beagle chamado Snoopy.

2001 - É divulgada uma sequência de 95 por cento do genoma humano, por grupos de investigação de Washington, Paris, Londres, Berlim e Tóquio.

2002 - Começa o julgamento do ex-Presidente jugoslavo, Slobodan Milosevic, no Tribunal Penal Internacional para a Jugoslávia, em Haia.

- Morre, aos 72 anos, o político português Carlos Aboim Inglez, militante do PCP.

- Morre, com 75 anos, o antigo futebolista português José Travassos.

2004 - Cientistas sul-coreanos, da Universidade de Seul, apresentam os estudos que os levaram à obtenção, por clonagem, de células estaminais de um embrião humano. A falsidade da investigação seria descoberta cerca de dois anos mais tarde.

2006 - O primeiro-ministro iraquiano Ibrahim Jaafari é nomeado chefe do Governo pelos xiitas conservadores, maioritários no parlamento, saído das eleições de dezembro.

2007 - Portugal continental é abalado por um sismo de magnitude 5,8 na escala de Richter, sem provocar danos pessoais ou materiais.

- O ex-vice-presidente iraquiano Taha Yassine Ramadan é condenado à morte pelo Alto Tribunal Penal iraquiano, por crimes contra a humanidade.

- Morre, com 102 anos, Margaret Fern Knetges, Peggy Gilbert, saxofonista de jazz norte-americana.

- Morre, aos 82 anos, monsenhor Ferreira de Melo, antigo diretor do Secretariado-Geral do Episcopado Português.

2008 - O cineasta norte-americano Steven Spielberg renuncia à participação artística nos Jogos Olímpicos de Pequim, acusando a China de não fazer pressão suficiente sobre o aliado Sudão para que termine a violência no Darfour.

2009 - Morre o segundo português com diagnóstico da variante humana da "doença das vacas loucas" com a designação científica de Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE), informa a Direção-Geral de Saúde.

- É feita a escritura da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em Lisboa.

2010 - Entra em funcionamento a Base de Dados de Perfis de ADN para fins de investigação criminal e identificação civil.

2011 - Morre, aos 91 anos, atriz norte-americana Betty Garrett, estrela da Broadway que contracenou com Frank Sinatra em dois musicais.

2012 - A Zâmbia conquista pela primeira vez na sua história a Taça das Nações Africanas de futebol, ao vencer na final a Costa do Marfim por 8-7 no desempate por grandes penalidades, em Libreville.

- Parlamento grego aprova o memorando de entendimento com a 'troika', que define um novo pacote de austeridade, condição para Atenas receber o segundo resgate, que livra o país da bancarrota.

- Manifestações em Atenas, Grécia, contra o plano de austeridade provocam cerca de 138 feridos.

- Morre, aos 82 anos, o ator irlandês David Kelly, conhecido pelo seu papel no filme de Tim Burton "Charlie e a Fábrica de Chocolate".

2013 - A Coreia do Norte confirma ter realizado "com sucesso" o seu terceiro teste nuclear subterrâneo, o que levou à imediata condenação da Coreia do Sul.

2014 - O Fundo Monetário Internacional (FMI) conclui a 10.ª avaliação ao programa de ajustamento de Portugal e aprova a libertação de uma tranche de 910 milhões de euros.

2015 - O Tribunal Constitucional aceita o pedido de registo do Partido Democrático Republicano (PDR), que conta entre os fundadores com o ex-bastonário da Ordem dos Advogados Marinho e Pinto.

- O Presidente russo, Vladimir Putin, anuncia que foi alcançado um cessar-fogo no leste da Ucrânia, a partir das 00:00 do dia 15.

- Morre, aos 101 anos, Tomie Ohtake, artista plástica brasileira de origem japonesa.

2016 - O Papa Francisco e o patriarca ortodoxo russo Kiril assinam na sala presidencial do aeroporto de Havana, em Cuba, uma declaração conjunta de unidade religiosa que visa proteger os cristãos perseguidos no Médio Oriente e na África do Norte.

- O francês Jérôme Valcke, antigo secretário-geral da FIFA, é suspenso pelo Comité de Ética de toda a atividade ligada ao futebol por 12 ano, por envolvimento no escândalo de corrupção que abalou o organismo.

2017 - O produtor André Allen Anjos vence um Grammy de Melhor Gravação Remisturada e é o primeiro português a ser distinguido com um destes prémios norte-americanos de música.

- Morre, com 76 anos, Al Jarreau, cantor de jazz norte-americano e vencedor de sete prémios Grammy, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

- Morre, aos 71 anos, Sam Arday, treinador de futebol ganês e primeiro selecionador africano a conquistar uma medalha olímpica no futebol.

2019 - O Parlamento Europeu aprova o novo Mecanismo Europeu de Proteção Civil, que reforça a capacidade da União Europeia em matéria de prevenção e resposta a catástrofes, como incêndios florestais e inundações.

- Morre, aos 81 anos, Gordon Banks, guarda-redes de Inglaterra e campeão mundial em 1966.

2022 - O Chelsea conquista pela primeira vez o Mundial de Clubes de futebol ao vencer o Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, por 2-1 após prolongamento, na final da edição de 2021, em Abu Dhabi.

2023 - Morre, aos 75 anos, Manuel Rocha, jornalista e ex-diretor de Informação da RTP entre 1994 e 1996. Era casado com a jornalista da RTP Fátima Campos Ferreira.

- Morre, com 54 anos, David Jude Jolicoeur, conhecido como Trugoy The Dove, 'rapper' norte-americano e um dos membros fundadores do trio de hip-hop De La Soul. Em 2010 entra no Registo Nacional de Gravações da Biblioteca do Congresso norte-americano pela sua relevância histórica.

Este é o quadragésimo terceiro dia do ano. Faltam 323 dias para o termo de 2024.

