Número de mortos sobe para 55 em aluimento de terras nas Filipinas

As autoridades filipinas disseram hoje terem encontrado mais uma vítima mortal do aluimento de terras ocorrido na quarta-feira, numa aldeia mineira no sul do país.

Até agora, 55 pessoas morreram, 32 ficaram feridas e 63 continuam desaparecidas, de acordo com as autoridades do município de Maço, no sul da ilha de Mindanau.

As autoridades admitiram ser difícil determinar o número exato de desaparecidos, depois de os serviços de emergência terem desistido de encontrar sobreviventes do aluimento de terras na aldeia de Masara, perto de uma mina de ouro.

Pedras, lama e árvores caíram de mais de 700 metros de altura ao longo de uma montanha perto da mina e soterraram uma área de quase nove hectares, obrigando à retirada de mais de cinco mil habitantes da aldeia.

O sul das Filipinas tem sido palco, desde 28 de janeiro, de uma forte tempestade que já provocou deslizamentos de terra e inundações em várias zonas de Mindanau.

Desde então, pelo menos 18 pessoas morreram e 11 ficaram feridas noutros acidentes ao redor da ilha, de acordo com a informação divulgada pelo Conselho de Gestão e Redução do Risco de Catástrofes filipino.