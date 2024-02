Matias Castro é 7.º lugar no Campeonato Nacional de Judo

A cidade de Almada recebeu nos dias 10 e 11 de Fevereiro o Campeonato Nacional de Cadetes da modalidade de Judo.

O Clube Naval do Funchal, conforme comunicado à imprensa, esteve representado por Dinis Barata na categoria de - 60 kg, por Matias Castro nos - 73 kg e pelo treinador Luís Brito.

O grande destaque desta prova vai para o atleta Matias Castro que após algum tempo afastado da competição começou logo por vencer 3 combates de excelente qualidade, perdendo os últimos 2 combates. Conquistando assim o 7.º lugar Nacional.

Já o seu colega de equipa Dinis Barata não teve a melhor sorte no sorteio, iniciando os seus combates com o actual campeão nacional, terminado a sua prestação com 2 derrotas.