Rapariga ferida em despiste na Estrada da Liberdade

Resultou num ferido, uma rapariga com 25 anos de idade, o despiste de veículo ligeiro ocorrido na noite de sábado na Estrada da Liberdade – troço entre a VR1 e o Hospital -, no Funchal.

Com dores no peito devido à pressão exercida pelo cinto de segurança, a vítima foi socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportada para o Hospital Central do Funchal.