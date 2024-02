Morreu em acidente de viação Kelvin Kiptum recordista mundial da maratona

O atual recordista mundial da maratona, Kelvin Kiptum, morreu ontem vítima de um acidente de viação, informou a World Athetics no domingo, que revelou ainda que o treinador do corredor queniano também morreu no acidente.

"A World Athletics lamenta profundamente a notícia da morte do recordista mundial da maratona Kelvin Kiptum, que morreu num acidente de viação, aos 24 anos. O seu treinador, Gervais Hakizimana, que estava no carro com Kiptum, também morreu no acidente", revela o organismo que rege o atletismo mundial.

Kitpum era um dos valores emergentes do atletismo mundial, tendo se estreado na maratona com o fantástico tempo de 2:01.53 horas, em dezembro de 2022, para, menos de um ano depois, na sua terceira maratona, 'esmagar' o recorde do mundo, fixando em 2:00.35, sendo o primeiro a correr abaixo das duas horas e um minuto e deixando antever que não iria demorar para baixar das duas horas.

Segundo o relato da também corredora queniana Milcah Chemos à AP, o acidente aconteceu numa rua entre as cidades de Eldoret e Kaptagat, na parte oeste do Quénia, numa zona reconhecida pelos treinos em grande altitude.

O presidente da World Athletics, Sebastian Coe, disse no domingo estar "chocado" com a morte, num acidente de viação, de Kelvin Kiptum, "um atleta incrível que deixa um legado incrível".

"Estamos chocados e profundamente tristes ao saber da perda devastadora de Kelvin Kiptum e do seu treinador, Gervais Hakizimana. Em nome de todo o atletismo mundial, enviamos as nossas mais profundas condolências às suas famílias, amigos, companheiros de equipa e à nação do Quénia", disse Coe num comunicado oficial.

Na nota, Coe lembra que só no início desta semana, em Chicago, "o local onde Kelvin estabeleceu o seu extraordinário recorde mundial da maratona", é que pode ratificar oficialmente "o seu tempo histórico".

"Kelvin foi um atleta incrível que deixa um legado incrível, sentiremos muita falta dele", acrescenta.

Quénia chora a morte de Kiptum

O Presidente do Quénia, William Ruto, lamentou já hoje a morte do jovem atleta queniano, considerando-se um dos melhores desportistas do mundo. "Kelvin Kiptum era uma estrela. Possivelmente um dos melhores desportistas do mundo que rompeu barreiras para conseguir um recorde na maratona", disse o Presidente do Quénia na rede social X (antigo Twitter), recordando que o atleta só tinha 24 anos.

A morte de Kelvin Kiptum causou hoje um enorme choque no Quénia, que reagiu com inúmeras demonstrações de consternação e homenagens.

"Kiptum era o nosso futuro. Um atleta extraordinário deixou uma marca extraordinária no mundo. Os nossos pensamentos estão com a família e a fraternidade desportiva. Que descanse em paz", acrescentou William Ruto.

A primeira-dama do país, Rachel Ruto, declarou-se "de coração partido" pela morte da atleta, que descreveu como "um símbolo de resiliência, de trabalho árduo e do espírito indomável do povo queniano".

Por sua vez, o vice-presidente do país, Rigathi Gachagua, descreveu a morte do atleta como uma "grande perda", "uma estrela incrível [que] ergueu bem alto a bandeira queniana, trazendo glória à nação".