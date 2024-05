"Esta edição reúne as principais iniciativas realizadas por este parlamento, durante a XII legislatura, e estou convicto de que constitui um documento de elevado valor para a preservação da história e da memória da nossa autonomia e um repositório fundamental da nossa identidade e da nossa insularidade", disse o presidente da ALM, José Manuel Rodrigues, na cerimónia de inauguração da Livraria Parlamento Madeira e Apresentação Pública do livro 'XII legislatura (2019-2023): Um Novo Parlamento para um Tempo Novo', hoje, no espaço IDEIA do parlamento madeirense.

"Gostaria de destacar que, tal como foi já referido pelo Dr. Marcelino Castro, é a primeira vez que esta Assembleia Legislativa faz uma síntese completa de uma legislatura, legislatura esta que marcou o início de um novo tempo com o emergir de um novo parlamento, que enfrentou, e enfrenta ainda, inúmeros desafios e provações, num cenário político também ele novo. Ao longo deste tempo, tudo temos feito para estarmos mais próximos das pessoas, abrindo as portas da casa da democracia a iniciativas sociais e culturais que cumprem esse desígnio", acrescentou.

Disse ainda que "é irrefutável que a nossa luta por uma mais ampla autonomia está alicerçada na nossa história, mas é preciso reforçar persistente e continuadamente o nosso compromisso para com as aspirações que alimentamos perante o poder central e fundamentá-las na razão e no conhecimento".

A autonomia é, por natureza, um projecto inacabado, que requer uma permanente construção e reconstrução, salvaguardando sempre os valores e os princípios que a definem. A autonomia exige de todos nós uma profundidade de pensamento e de ação que não se esgota no poder político, mas se consubstancia numa força de carácter e de atitude de cada um de nós, que permita defendê-la face às vicissitudes dos tempos e dos acontecimentos". José Manuel Rodrigues

Rodrigou afirmou também que "é preciso investigar, estudar e divulgar todos os aspectos e temáticas relacionados com os valores autonómicos, pois quanto mais vasto e aprofundado for o nosso saber a respeito da autonomia, mais bem preparados estaremos para defendê-la e reivindicar a nossa legítima pretensão de as regiões autónomas terem outros poderes constitucionais, bem como para assegurar que o Estado assume, verdadeiramente, as suas responsabilidades para com os portugueses das ilhas, bastas vezes votados ao esquecimento, conforme atestam a história e a memória".

E concluiu: "O projecto IDEIA surge, pois, deste meu desassossego de sempre em relação às grandes questões autonómicas; surge do meu anseio em encontrar um lugar que fosse um espaço de excelência para o pensamento e o aprofundamento da Autonomia, e acredito veemente que, hoje, com a abertura da Livraria Parlamento Madeira, expandimos o caminho para redescobrir a história que nos trouxe até aqui e aquela que continuaremos a escrever, porque o meu desassossego manter-se-á até ao fim".