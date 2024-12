Coreia do Norte anuncia entrada em vigor do seu acordo militar com a Rússia

O acordo de defesa entre a Coreia do Norte e a Rússia, que sela a sua aproximação no contexto da guerra liderada por Moscovo na Ucrânia, entrou em vigor, anunciou na quinta-feira (hora local em Pyongyang) o regime norte-coreano.

O acordo entrou em vigor na quarta-feira, quando documentos ratificados após o acordo assinado em junho pelo líder norte-coreano Kim Jong Un e pelo seu homólogo russo Vladimir Putin foram trocados em Moscovo entre os dois países, referiu a agência norte-coreana KCNA.

A formalização do tratado acontece numa altura em que os Estados Unidos e a Coreia do Sul acusam a Coreia do Norte, com armas nucleares, de enviar mais de 10 mil soldados para ajudar a Rússia a combater a Ucrânia.

O líder norte-coreano Kim Jong Un quer adquirir em troca tecnologias avançadas de Moscovo e experiência de combate para as suas tropas, dizem os especialistas.

Kim e Putin assinaram o acordo de parceria estratégica durante a visita do líder do Kremlin a Pyongyang.

Este acordo obriga os dois estados a prestar assistência militar "sem demora" no caso de um ataque contra o outro e a oporem-se conjuntamente às sanções ocidentais.

No mês passado, os deputados de Moscovo votaram unanimemente a favor do acordo, que foi posteriormente assinado por Vladimir Putin. Pyongyang disse que foi ratificado por um decreto de Kim.

O tratado servirá como uma "poderosa força motriz que acelerará o estabelecimento de uma ordem mundial multipolar, independente e justa, sem dominação, submissão ou hegemonia", afirmou a KCNA.

Os analistas sugeriram que Pyongyang poderia utilizar a Ucrânia para reorientar a sua política externa.

Ao enviar tropas, a Coreia do Norte posiciona-se dentro da economia de guerra russa como fornecedora de armas, apoio militar e mão-de-obra, podendo mesmo contornar o seu aliado tradicional, o seu vizinho e principal parceiro comercial, a China.

A Coreia do Norte e a Rússia reforçaram os laços militares desde a invasão da Ucrânia por Moscovo, em fevereiro de 2022.

Ambos os países estão sujeitos a uma série de sanções da ONU, a primeira pelo seu programa de armamento nuclear e a segunda pelo conflito ucraniano.

Kim disse na semana passada, durante uma visita a Pyongyang do ministro da Defesa russo, Andrei Belousov, que o seu governo, exército e povo "apoiarão invariavelmente a política da Federação Russa de defender a sua soberania e a sua integridade territorial".

Em junho, o presidente russo classificou o acordo como um "documento revolucionário".

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, alertou na quarta-feira que a Rússia está a apoiar o programa nuclear norte-coreano, enquanto Pyongyang está a ajudar Moscovo com militares no conflito na Ucrânia, realçando que até os Estados Unidos estão ameaçados com tal cenário.

O ex-primeiro-ministro dos Países Baixos acrescentou que há evidências de um "alinhamento cada vez maior" entre a Rússia, China, Coreia do Norte e Irão, nomeadamente ao nível do conflito na Ucrânia, e que parte desse alinhamento passa pelo apoio do Kremlin (presidência russa) ao programa nuclear norte-coreano.

A Coreia do Norte enviou entre 10.000 e 12.000 soldados para a Rússia, para ajudar Moscovo na sua guerra contra a Ucrânia, passo que foi classificado pelo Ocidente como uma "grande escalada" do conflito.

A China, por seu lado, é acusada de ajudar Moscovo a contornar as sanções ocidentais e é suspeita de enviar 'drones' para a Rússia.

O Irão também é acusado de fornecer 'drones' e mísseis às forças russas.