Oposição da Coreia do Sul apresenta moção de destituição do Presidente Yoon

A oposição sul-coreana submeteu hoje uma moção de destituição do Presidente Yoon Suk-yeol no parlamento, no seguimento da declaração do chefe de Estado da lei marcial no país, mas não tem apoio de deputados do partido no poder.

Segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap, a moção foi submetida hoje à Assembleia Nacional pelo Partido Democrata e cinco outras forças políticas mais pequenas da oposição.

A moção de destituição foi assinada por 190 deputados da oposição e um independente, sem o apoio de representantes do partido no poder.

Para ser aprovada, de acordo com a Yonhap, a moção requer uma maioria de dois terços e, dos 300 deputados da Assembleia Nacional, a oposição necessita de oito votos adicionais de representantes do partido no poder.

No entanto, o Partido do Poder Popular (PPP), do chefe de Estado visado, indicou hoje em comunicado que os deputados "votarão contra a destituição do Presidente Yoon".

Num discurso transmitido na televisão, o deputado de oposição Kim Seung-won descreveu a decisão do Presidente da República de aplicar a lei marcial na Coreia do Sul como "um crime imperdoável".

A administração de Yoon, prosseguiu o parlamentar, "tentou assumir o controlo da Assembleia Nacional ao enviar 250 membros das tropas de elite" para o edifício do parlamento.

Os partidos da oposição planeiam discutir a moção numa sessão plenária parlamentar na quinta-feira e colocá-la à votação na sexta-feira ou no sábado.

Numa decisão que surpreendeu o país, Yoon decretou na terça-feira a lei marcial para "eliminar os elementos hostis ao Estado" e "proteger a Coreia do Sul liberal das ameaças colocadas pelas forças comunistas norte-coreanas".

O parlamento aprovou em seguida uma resolução a anular a decisão presidencial e Yoon, que foi criticado pelo seu próprio partido, levantou a lei marcial seis horas depois de a ter decretado.