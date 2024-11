'Amantes Vitoriosos' é a nova produção da Teatro Feiticeiro do Norte

'Amantes Vitoriosos', de Brian Fiel, é a nova produção do Teatro Feiticeiro do Norte e que vai estar em cena de 26 de Novembro a 21 de Dezembro.

'Amantes Vitoriosos' do dramaturgo irlandês Brian Friel (1929-2015), escrita em 1967, é uma

de duas peças em um acto da obra Amantes. A primeira 'Amantes Vitoriosos', a segunda 'Amantes Perdedores'. Vitoriosos é uma comédia dramática considerada uma das suas obras mais memoráveis. Com um desfecho marítimo, é uma história de amor de um casal jovem em

colisão com os preconceitos da sociedade fechada onde vive. Um conto sombrio e poético,

de amor, riso e perda.

Os bilhetes já se encontram à venda com o valor de 10 euros para o público em geral e 5 euros para os descontos. Para mais informações e reservas: [email protected] e 933 936 243.