Resgatado turista que caiu na Levada do Norte

Já foi resgatado o turista de 70 anos que caiu esta tarde de 10 metros, na Levada do Norte, na zona do Foro, no Estreito de Câmara de Lobos.

O estrangeiro caiu para uma zona de canavieira, o que amparou a queda, deixando-o apenas com algumas escoriações no corpo.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que mobilizaram para o local sete elementos, cinco deles da equipa de resgate em montanha.

O turista foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.