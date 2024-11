Rússia aumenta em 30% a despesa militar para os anos entre 2025 e 2027

A Câmara Alta do Parlamento russo validou hoje o projeto de lei orçamental para o período entre 2025 e 2027, que prevê um aumento de 30% nas despesas militares já no próximo ano.

A despesa no setor militar ocorre em pleno agravamento das relações entre Moscovo e o Ocidente por causa da guerra na Ucrânia.

O texto, anteriormente votado por uma grande parte dos deputados da Duma (Câmara Baixa), deve agora ser promulgado pelo Presidente Vladimir Putin.

O orçamento para 2025 prevê que os gastos com a Defesa vão atingir quase 13.500 mil milhões de rublos em 2025 (cerca de 119 mil milhões de euros), ou mais de 6% do PIB (Produto Interno Bruto) russo.

Assim, pelo menos 40% do orçamento - a nível da federação - para 2025 vai ser dedicado à defesa e à segurança nacional.

O orçamento militar nacional já tinha aumentado em quase 70%, representando este ano despesas em segurança na ordem dos 8,7% do PIB.

Em 2022 o Kremlin reorientou em grande parte a economia nacional para o esforço de guerra, desenvolvendo o complexo militar e industrial, em particular através do recrutamento de centenas de milhares de novos funcionários, uma estratégia que, no entanto, fez aumentar os valores da inflação.

Apesar do aumento para 21% da taxa diretora do Banco Central da Rússia no final de outubro, a inflação permanece em torno dos 8,5% (duas vezes mais do que o objetivo de 4%), reduzindo significativamente o poder de compra dos russos, já afetados pelos efeitos das sanções ocidentais.

Os gastos militares não vão abrandar nos próximos meses, tendo Vladimir Putin assinado um decreto em meados de setembro ordenando um aumento de quase 15% no número de soldados, elevando-o para 1,5 milhões.