Pensão de 870 euros receberá mais 643 euros líquidos em 2025

O aumento das pensões em janeiro e as mudanças no IRS vão fazer com que uma pessoa com uma reforma de 870 euros receba mais 643,72 euros líquidos em 2025 face a 2024, segundo simulações da EY.

Os cálculos da consultora EY têm em conta a subida regular das pensões em 2025, a que se somam 1,25 pontos percentuais nas reformas até três Indexantes de Apoios Sociais (cerca de 1.567 euros) que o PS inscreveu no Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) e ainda, do lado do IRS, o impacto do aumento da dedução específica e a atualização dos escalões e do mínimo de existência, assumindo-se um montante de 250 euros de despesas gerais familiares.

Com base nestes pressupostos, uma pensão de 870 euros brutos em 2024, aumenta para 903 euros, o que se traduzirá num acréscimo de rendimento bruto de 468,9 euros, num total de 12.648,93 no conjunto do ano de 2025.

Em termos líquidos, o rendimento líquido anual deste pensionista irá avançar de 11.785,75 euros em 2024 para 12.429,47 euros em 2025, o que traduz um acréscimo de 643,72 euros.

Este valor líquido supera em alguns euros o aumento de rendimentos que terá um pensionista que recebe uma pensão de 1.500 euros, segundo as mesmas simulações.

Neste caso, o pensionista terá um acréscimo de rendimento líquido de 620,43 euros no conjunto do ano de 2025 face ao valor que receberá em 2024. Para este aumento contribuem os 735 euros brutos que virão por via da atualização da pensão (regular e adicional) e o impacto das várias medidas ao nível do IRS.

No caso de se tratar de pensões de 2.500 euros e de 3.500 euros brutos em 2024, o acréscimo de rendimento líquido será de, respetivamente, 691,47 e 903,44 euros em 2025.

A totalidade destes impactos apenas deverá ser sentida após a entrega da declaração anual do IRS uma vez que, por regra, a retenção na fonte do IRS não consegue antecipar integralmente o efeito de todas as mudanças no imposto e das deduções apresentadas pelos contribuintes.