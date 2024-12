Recuperar tribunal de proximidade custa 300 mil euros

Recuperar o tribunal de juízo de proximidade de São Vicente pode vir a custar “300 mil euros”.

A estimativa do investimento foi dada à Ministra da Justiça pelo presidente da Câmara justamente por ser o senhorio onde neste momento estão a instalações muito degradadas.

À chegada da governante o tempo chuvoso evidenciava ainda mais a precariedade do prédio e onde era visível baldes no acesso à sala de audiências para recolher a água que caía do tecto. Ora por não haver condições de segurança desde setembro que não existem audiências.

O autarca nortenho prometeu a Rita Alarcão Júdice a realização de melhoramentos no exterior, com a construção de mais estacionamentos e beneficiação dos arruamentos bem como a recuperação do tribunal para que continuem a existir audiências, ainda assim José António Garcês recordou que o estado nunca pagou renda.