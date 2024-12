A notícia que faz a manchete da edição de hoje do seu DIÁRIO dá conta de que prendas até 150 euros escapam ao Código de Conduta. O Governo Regional aprova um documento que ‘regula’ ofertas a toda a administração. Público passa a ter acesso à listagem de presentes feita aos funcionários e dirigentes.

Nestas páginas pode ler, também, que Manuel Filipe minimiza impacto dos incêndios na Laurissilva. Em entrevista, assinalando os 25 anos de inscrição da Laurissilva da Madeira na lista do Património Mundial Natural, o presidente do IFCN admite que organismo passe a fazer o controlo no acesso à floresta, mas assegura que na maior parte dos percursos das áreas protegidas não se atinge o limite de carga humana.

Porque hoje é dia das ‘500 maiores’, o DIÁRIO dá conta, num suplemento temático, que 2023 foi um ano em grande para as empresas da Região. Apesar das incertezas, a economia cresceu. Mais logo serão revelados os vencedores dos diversos sectores de actividade, numa cerimónia que terá Marques Mendes como orador convidado.

Chamamos à primeira página mais dois destaques: um deles revela que o Summer Opening 2025 concentra festival em três dias; outro noticia que actualizar projecto do novo hospital custa 435 mil euros.

Estas e outras notícias pode ler na edição do seu DIÁRIO desta quarta-feira, disponível em formato epaper ou na versão papel. Pode, também, acompanhar tudo o que é notícia neste 4 de Dezembro no dnoticias.pt ou ouvindo a rádio TSF-Madeira.

Bom dia, com boas leituras!