Indexante de Apoios Sociais aumenta para 522,5 euros em 2025

O Indexante de Apoios Sociais (IAS) vai aumentar em 2025 para os 522,50 euros, subindo 13,24 euros face ao valor atual, segundo cálculos realizados com base nos valores da inflação de novembro hoje divulgados pelo INE.

O novo valor do IAS resulta da fórmula prevista na lei e que tem em conta a inflação média dos últimos 12 meses, sem habitação, de novembro, e a taxa de crescimento médio anual do Produto Interno Bruto (PIB) nos últimos dois anos terminados no terceiro trimestre de 2024, apurada a partir das contas nacionais trimestrais do INE.

De acordo com a estimativa rápida do Índice de Preços no Consumidor (IPC) hoje divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de inflação média dos últimos 12 meses, sem habitação, situou-se em novembro em 2,10%.

Em anos em que a taxa de crescimento da economia oscila entre os 2% e 3% (intervalo verificado no período relevante) acresce à taxa de inflação 0,5 pontos percentuais.

Com base nestes dados e no facto de a lei determinar que as taxas de atualização do IAS "são atualizadas até à primeira casa decimal", o IAS avança 2,6% em 2025, para os 522,50 euros.

Entre as prestações pagas pela Segurança a que o IAS serve de referência incluem-se as pensões ou o subsídio de desemprego.

Estes valores serão confirmados em 11 de dezembro com a publicação dos dados definitivos da inflação em novembro.