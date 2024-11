Aumentos nas Pensões são a notícia do dia nos jornais

Bom dia. Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais que são publicados nesta sexta-feira, 29 de Novembro de 2024.

No semanário Expresso:

- "Centros de saúde privados vão poder recusar utentes do SNS"

- "Almirante não quer apoio de partidos"

- "António Costa pode vetar Seguro"

- "Maria Manuel Mota, Diretora do Instituto Gulbenkian de Medicina Molecular: 'Queremos revolucionar o tratamento do cancro'"

- "Discurso de Montenegro às 20h deixou PSD inseguro"

- "Segredos e 'gadgets' para uma boa noite de sono"

- "Ministro faz 'mea culpa': números de alunos sem aulas não são fiáveis"

- "Reportagem: O charme de Amorim encantou Manchester"

- "Governo promete valorizar todas as carreiras do Estado"

- "Cessar-fogo no Líbano pode não durar 60 dias"

- "PJ e SIS sobem vigilância a neonazis"

- "25 de Novembro. A ordem do PCP para 'recuar sem deixar rasto'"

- "Sócrates volta ao Parlamento?"

- "Médicos atacam Castro Alves [presidente da Ordem dos Médicos/Norte]"

- "Costa de parabéns"

- "Suspeitos fazem parte de gangue"

- "Mudanças na SIC"

No semanário Nascer do Sol:

- "Notáveis do PSD querem afastar Marques Mendes da corrida a Belém"

- "António Mendonça, bastonário da Ordem dos Economistas: 'Portugal está a crescer mais do que a média europeia'"

- "Anacoreta Correia, vice-presidente da CML: 'Qualquer residente em Lisboa paga menos 5% de IRS'"

- "Câmara de Lisboa. CDS não cede lugar à IL"

- "Esclarecimento da Presidência da República"

- "Benfica/ Marco Galinha 'empurrado' para a presidência"

- "Orçamento/ Coligações negativas pressionam Governo"

- "Mário Soares. Na próxima terça-feira o jornal i terá uma edição especial sobre os 100 anos de Mário Soares, com fotos de Alfredo Cunha e Rui Ochoa"

- "Portugal Amanhã. José Santana: 'Já ouço que o papel acabou há anos, mas ele continua a provar que vai sobreviver'"

- "Mercado de luxo. Há espaço para Portugal"

- "António de Almeida Dias: 'o aluno do setor privado custa pouco mais de 4.000 Euro ano e no Estado é o dobro'"

- "Maurizio Cattelan. O artista como provocador"

No Correio da Manhã:

- "Duplo aumento extra nas pensões. 2,7 milhões de pessoas ganham bónus em 2025"

- "Parlamento aprova proposta do PS de subida permanente de 1,25% e AD insiste em prémio extraordinário para reformados"

- "Divisão da fortuna. Bombeiro reúne-se com os herdeiros de Marco Paulo"

- "Anderlecht 2 FC Porto 2. Dragão em crise desperdiça vantagem"

- "Sp. Braga bate alemães"

- "Benfica. Di María acelera para renovação"

- "Sporting. Leões com foco no Santa Clara"

- "Nuno Ribeiro acusa ex-patrão: 'Todos os ciclistas se dopavam'"

- "Rapidez em Gaia. Inspeção investiga cirurgia plástica a diretor do SNS"

- "Tumultos em Lisboa. Dupla presa por ataque a motorista"

- "No próximo ano. Salário mínimo vai ser de 870 euros"

No Público:

- "'Devemos ouvir o que Donald Trump tem a dizer'. Entrevista a António Costa. Entra em funções como presidente do Conselho Europeu no domingo"

- "Diz que 'num momento de guerra militar abrir uma guerra comercial é deitar gasolina sobre o fogo'"

- "'O próximo quadro financeiro plurianual vai ser muito exigente'"

- "Proposta do PS. Aumento extra das pensões foi aprovado e pode haver bónus"

- "Consumo. 'Ninguém dá nada a ninguém'. Um guia para a 'Black Friday'"

- "Presidenciais. Santos Silva candidato a Belém?: 'Não me ponho de fora'"

- "Propriedades. Já se sabe quem são os donos de 30% dos terrenos"

- "Eurico Castro Alves. Médicos questionam 'conflitos de interesses'"

- "Uma conversa com Pedro Almodóvar: 'Perante a morte sou como uma criança, não sou alguém maduro'"

No Jornal de Notícias:

- "Há dezenas de escolas em Lisboa e Porto onde a maioria dos alunos é pobre"

- "Anderlecht 2-2 FC Porto. Na corda bamba"

- "Porto. Autorizados mais 18 hotéis na cidade"

- "Paredes. Voluntários para a Guiné enganados por agência de viagens"

- "Orçamento. Oposição aprova subida das pensões à revelia do Governo"

- "Segurança. 'Prioridade' de Montenegro defraudou as 'expectativas' dos polícias"

- "Europa. Costa assume presidência à espera do embate com Trump"

- "Braga 3 - Hoffenheim 0. Assunto resolvido nos primeiros minutos"

- "Astana 1 - V. Guimarães 1. Empate só chegou ao cair do pano"

- "Evasões. Serras encantadas"

No Diário de Notícias:

- "Despesa com pensões terá em 2025 o maior aumento permanente de que há registo"

- "Putin mantém pressão total sobre Ucrânia e Ocidente e ameaça usar novo míssil em Kiev"

- "EUA. Derrota baralha estrategas democratas: quem herdará os cacos do partido que perdeu?"

- "Segurança. O país 'seguro' que está a inverter a 'tendência de descida' da criminalidade"

- "David Marçal, comunicador de ciência: 'Os líderes políticos devem valorizar a ciência. Ajuda-nos a viver mais e melhor'"

- "Economia. Salário mínimo vale dois terços do salário médio, diz a AEP"

- "Estudo. Portugueses estimam gastar 272 euros no Natal, o valor mais alto dos últimos três anos"

- "Keum Suk Gendry-Kim: 'Quis contar a história de sofrimento de muitas coreanas através da senhora Lee Ok-Sun'"

- "Documentário. A histeria sublime da primeira visita dos Beatles aos EUA"

- "Liga Europa. FC Porto empata (2-2) com o Anderlecht e soma quarto jogo sem vencer"

- "Evasões: Serras encantadas"

No Negócios:

- "Ana Carla Almeida, procuradora e coordenadora do 'think tank' antifraude: 'Estamos a aumentar risco de fraude' com fundos da UE"

- "Concorrência quer diminuir duração das licenças de 5G"

- "França. Juros altos forçam Barnier a ceder à oposição"

- "Idade da reforma e redução na pensão antecipada no nível mais alto de sempre"

- "Corte na comissão de amortização do crédito a taxa fixa cai por terra"

- "Entrevista a Arturo Pérez-Reverte: 'A Europa é agora o palhaço do mundo'"

No Jornal Económico:

- "Lisboa e Cascais vão ter teto de preços para casas"

- "'OE é bom para a economia e o país', diz Miranda Sarmento"

- "Estado recebe 325 milhões do Novobanco. Acordo é assinado na próxima semana"

- "'Vamos fazer um seguro que será a ADSE das empresas' - CEO da Mútua Portuguesa de Saúde"

- "ServDebt põe à venda 1,3 mil milhões de malparado"

- "Ofertas de emprego fictício são negócio de dados e extorsão"

- "Almoço com Pedro Santa Clara: o encantador de pessoas com vocação social"

- "BCP já tem equipas a analisar o Novobanco"

- "No maravilhoso reino da Ópera de Verdi a Strauss"

No A Bola:

- "Benfica. O melhor Dí Maria. Plano para potenciar o argentino resulta em cheio"

- "Liga Europa. SC Braga 3 Hoffenheim (3-0). Audácia de início, maturidade no fim"

- "Anderlecht 2 FC Porto 2. Pássaro fugiu de novo das mãos"

- "Man. United 3-2 Bodo/Glimt. Primeira vitória de Rúben Amorim"

- "Liga Conferência. Astana1-1 V. Guimarães. Pleno termina com desperdício"

- "Sporting. Regresso de Debast alivia problemas defensivos"

No O Jogo:

- "Liga Europa. Anderlecht 2 - PC Porto 2. Doloroso"

- "Galeno, de penálti, e Fábio Vieira, num grande remate, deram duas vantagens que dragões não seguraram"

- "Vítor Bruno: 'Nunca serei um problema para o FC Porto'"

- "Fábio Vieira: 'Temos de estar todos unidos, nós e os adeptos'"

- "Benfica. Nunca estivera em oito golos em três partidas. Di María em série inédita"

- "Sporting. Na estreia na I liga, pode assinar 12.º êxito seguido e melhor início dos leões. Recorde mais veloz espera João Pereira"

- "Andebol. Goleada na Champions ao Dín. Bucareste [34-25]"

- "Internacional. Bis de Hojlund e United dá a volta em Old Trafford. Amorim agradece a outro nórdico alto e loiro"

- "Braga-Hoffenheim 3-0. Guerreiros já venciam por 2-0 aos 8' e entram no play-off. Entrada a todo o gás na Pedreira"

- "Astana-V. Guimarães 1-1. Liga Conferência. Avançado salta do banco e empata aos 89 minutos. Chucho na hora certa"

E no Record:

- "Anderlechet 2-2 FC Porto. Reação traída. Erros defensivos impedem vitória inédita em Bruxelas"

- "Dragões somam 4.º jogo sem vencer. Adeptos mostram lenços brancos"

- "Sp Braga-Hoffenheim (3-0). Bruma mata e esfola"

- "Sporting. Record revela o plano para janeiro. Por cada leão que sair outro entrará"

- "Liga dos Campeões Andebol. Sporting - D. Bucareste (34-25). Novo festival vale subida ao 2.º lugar"

- "Benfica. Di María joga pela história. Quer ser o melhor assistente da Champions"

- "Ciclismo. Escândalo W-52 FC Porto. Nuno Ribeiro em tribunal: 'Todos se dopavam'"

- "Man. United-Bodo Glimt (3-2). Amorim já ganha"

- "Liga Conferência. Astana 1 V. Guimarães 1. Chucho dá apuramento"