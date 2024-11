“Temos excelentes campos de golfe”

O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, na 11.ª Gala dos World Golf Awards destacou os “excelentes campos de golfe” da Região Autónoma da Madeira.

Além do Clube de Golf do Santo da Serra, Palheiro Golfe e Porto Santo Golfe, o governante mencionou o campo de golfe em construção na Ponta do Pargo, que será uma realidade para 2026.

Sobre este projecto disse que terá “uma das melhores paisagens do mundo”.

Também Chris Frost, director-geral do World Golf Awards, referiu a qualidade dos campos de golfe regionais.