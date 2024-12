Mercado de Natal do Campo da Barca nos dias 4 e 5 de Dezembro

A Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, através da Direção Regional do Ambiente e Mar, promove o Mercado de Natal do Campo da Barca – 5.ª Edição, que se realizará nos dias 4 e 5 de dezembro de 2024, no Edifício do Campo da Barca, localizado na Rua Dr. Pestana Júnior, nº 6, no Funchal.

“Este evento anual tem como objetivo promover a economia sustentável e dar visibilidade a produtos regionais e marcas locais, especialmente aquelas que refletem preocupações ambientais e sociais na sua essência. O mercado reúne empresas, produtores e instituições que valorizam práticas sustentáveis, oferecendo uma experiência enriquecedora para todos os visitantes”, refere aquela secretaria.

O evento será aberto ao público e contará com a participação de várias marcas regionais, abrangendo áreas como artesanato, gastronomia, agricultura sustentável e solidariedade social. No dia 4, a abertura acontece às 9h, seguindo-se pelas 9h30, a apresentação musical: 3 Canções de Natal pelo Grupo Sons da Tradição (Associação Cultural e Musical Sons da Tradição). O encerramento do Mercado é às 17 horas. A 5 de dezembro repetem-se as horas de abertura e de fecho.

Expositores Confirmados

Dia 4 de dezembro:

Mel Queijadaria Artesanal; Maui & Sucri; Joana Soares Artesanato; Guarete Figueira Artesanato; Quinta dos Prazeres; António Pestana Sousa; Casa do Povo do Curral de Gaula; Cáritas; Feltros à Medida; Estepilha; e a CICA (Sandes de carne vinha d’alhos e cacau quente, das 12h00 às 14h30).

Dia 5 de dezembro:

Life´Spice; Casa do Povo do Curral das Freiras; Miminhos da Nonô; Leandro Martins; Lulu Brigadeiros; Marca da Alexa; Call me Valentina; Cármen Corte; Feltros à Medida. Há novamente a CICA (Sandes de carne vinha d’alhos e cacau quente, das 12h00 às 14h30).