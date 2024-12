Ministra termina visita à Madeira com passagens por São Vicente, Ponta do Sol e Santo da Serra

A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, termina hoje a visita oficial de dois dias à Região Autónoma da Madeira, onde se encontra acompanhada pela secretária de Estado da tutela, Maria Clara Figueiredo.

Ministra da Justiça inicia visita oficial na Câmara e no Tribunal de Santa Cruz Visita começa com atraso devido à chegada 'fora de horas' do voo que a trouxe de Lisboa

O programa para hoje inicia-se com uma visita ao Juízo de Proximidade de São Vicente, pelas 9 horas.

Segue-se o tribunal da Ponta do Sol (10h30) e o edifício onde funcionou o Centro Educativo da Madeira no Santo da Serra (11h30).

Pelas 13 horas, Rita Júdice será recebida na Quinta Vigia para um almoço com o presidente do Governo Regional, dando por terminada a visita.

Ontem, a ministra da Justiça assinou dois contratos interadministrativos - um com a Câmara Municipal da Santa Cruz (JPP), outro com a Secretaria Regional do Equipamento e Infraestruturas - para obras de remodelação e reabilitação em dois tribunais, o Palácio da Justiça de Santa Cruz e o Edifício 2000, no Funchal, onde funcionam os Juízos de Trabalho e o Central Cível e Criminal, as Conservatórias do Registo Civil, Predial, Comercial e Automóvel, Casa Pronta, Zona Franca e Direção Regional da Justiça.

No caso do Edifício 2000, as obras, avaliadas em cerca de 300 mil euros, visam reabilitar as fachadas e terão início no próximo ano. Já em relação ao Palácio da Justiça de Santa Cruz, concelho e comarca da zona leste da ilha da Madeira, a empreitada está orçada em 500 mil euros e o concurso público será lançado em janeiro de 2025.

"Estamos com muito empenho a ajudar a concretizar o que está por fazer, mas também para, na primeira pessoa, perceber o vai mal e o que pode ser melhorado", disse Rita Alarcão Júdice, considerando que a sua presença na Madeira tem um "significado muito especial" e visa mostrar a importância que o Governo está a dar à reforma da justiça.

Rapidez da Câmara de Santa Cruz surpreende ministra da Justiça Governante falava a propósito da revisão do projecto de reabilitação do Tribunal de Santa Cruz

Juízo de Família e Menores poderá passar para o edifício da Alfândega Espaço e dimensão são as razões que justificam a saída do Juízo do Palácio de Justiça

De realçar igualmente que, esta terça-feira, 3 de Dezembro, assinala-se o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Neste contexto, o Museu de Electricidade – Casa da Luz acolhe a conferência 'Retratos da Diversidade', uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação da Região Autónoma da Madeira.

A conferência será proferida por Marisa Simões Carvalho, professora auxiliar e Investigadora, doutorada em Psicologia da Faculdade de Psicologia, Universidade Católica de Lisboa, incidindo sobre a temática 'Retratos da diversidade e inclusão nas escolas'.

Conferência 'Retratos da Diversidade' visa assinalar Dia Internacional da Pessoa com Deficiência Para assinalar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3 de Dezembro), instituído em 1998 pela Organização das Nações Unidas (ONU), e o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência (9 de Dezembro), a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação da Região Autónoma da Madeira, leva a efeito, terça-feira (3 de Dezembro), a Conferência 'Retratos da Diversidade', que terá lugar, pelas 9h30, no Museu de Electricidade – Casa da Luz.

Ainda a propósito desta efeméride, o Governo Regional da Madeira inaugura, hoje, um novo posto de atendimento personalizado. Trata-se do ‘Balcão Inclusão’, localizado no espaço n.º12 da Loja do Cidadão, na Avenida Arriaga, no Funchal.

Inicialmente idealizado como um posto de atendimento com intervenção na área da deficiência e inserido na Estratégia Regional de Inclusão das Pessoas Com Deficiência 2023-2030, o Balcão de Inclusão apresenta-se como um espaço centralizado com informação especializada sobre medidas e programas disponibilizados pelas várias áreas de intervenção sob a responsabilidade da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, com informação e mediação especializada e acessível a todas as pessoas, com deficiência e/ ou incapacidade, suas famílias, organizações e população em geral.

Não poderíamos deixar de referir a questão simbólica da escolha da data de inauguração, visto que hoje assinala-se o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e por esse motivo, faz todo o sentido a apresentação deste balcão neste dia Ana Sousa, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude

A inauguração está marcada para as 16 horas desta terça-feira. Além da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, marcará presença na ocasião o presidente do executivo madeirense. Na parte da manhã, às 11h30, Miguel Albuquerque visita a empresa GoClick, Lda., sita à Rua da Capela do Amparo B R/C, Loja C, São Martinho, Funchal.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

14h30 A Câmara Municipal do Funchal assinala o Dia Mundial da Luta Contra a Sida, celebrado anualmente a 1 de Dezembro, com a realização de uma conferência intitulada “Prevenir, Apoiar e Cuidar”. A conferência realiza-se no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000), com a presença da vereadora com os pelouros da Saúde e Apoio Social, Helena Leal, que é também presidente do Conselho Municipal de Saúde e Bem-Estar da Câmara Municipal do Funchal.

15h30 Os deputados do PSD/M na Assembleia da República promovem uma iniciativa política, junto ao Edifício 2000, no Funchal.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

17h00 Inauguração da exposição 'Outras orografias', de Rita Rodrigues, com curadoria de Márcia Sousa, em exibição na Galeria dos Prazeres. O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, estará presente.

'Outras orografias' de Rita Rodrigues abre ao público na Galeria dos Prazeres A Galeria dos Prazeres acolhe a exposição 'Outras orografias' da autoria de Rita Rodrigues, com a curadoria de Márcia de Sousa. A inauguração está agendada para 3 de Dezembro, pelas 17 horas, apresentando fotografia e instalação. A mostra é de entrada livre e estará patente até 3 de Abril.

21h00 Concertos de Natal "C'azoada Natalícia", no Palco dos Concertos na Placa Central da Avenida Arriaga, no Funchal.

‘C'azoada Natalícia’ estreia amanhã na Placa Central da Avenida Arriaga Em nota à imprensa, os ‘C'azoada’ relevam o empenho em contribuir positivamente para a dinâmica do espírito que esta quadra encerra, pelo que preparam, ano após ano, temas alusivos, de base tradicional, dando-lhe roupagem folk e a sonoridade que os identifica!

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 3 de Dezembro, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência e Dia Nacional da Morna em Cabo Verde:

1868 - Em Portugal, é criada a Junta Consultiva de Saúde Pública.

1917 - O Presidente norte-americano, Woodrow Wilson, pede ao Congresso a declaração de guerra ao Império Austro-Húngaro. Os Estados Unidos entram na Grande Guerra 1914-1918.

1947 - Estreia-se a peça "Um Elétrico Chamado Desejo", de Tennessee Williams, na Broadway, Nova Iorque.

1956 - Começa novo período de emissões experimentais da RTP, a partir dos Estúdios do Lumiar, em Lisboa.

1958 - A Indonésia nacionaliza as empresas holandesas no país.

1961 - Os Estados Unidos colocam tropas ao longo da fronteira entre Berlim oriental e ocidental. A Alemanha de Leste reforça o muro de Berlim.

1963 - A Assembleia-geral das Nações Unidas (ONU) solicita ao Conselho de Segurança a adoção de medidas que imponham as resoluções de condenação da política colonialista de Oliveira Salazar nos territórios sob administração portuguesa.

- É estabelecido o Fundo Especial dos Transportes Terrestres para as obras na ponte sobre o Tejo que permitam assegurar uma futura ligação ferroviária.

1967 - A equipa do cirurgião sul-africano Christian Barnard efetua o primeiro transplante de um coração humano. O paciente sobrevive 18 dias.

1972 - Portugal renova o acordo da Base das Lajes, nos Açores, com os Estados Unidos da América.

1984 - Uma fuga na fábrica de pesticidas da Union Carbide em Bhopal, Índia, causa mais de 4.000 mortos. Em 2000, análises acusavam a presença de pesticidas nas nascentes de água. O número de pessoas afetadas ultrapassava as 200 mil.

1985 - Corazon Aquino, viúva do líder da oposição Benigno Aquino, anuncia a candidatura à Presidência das Filipinas.

1990 - 30 mil agricultores europeus cercam o edifício da CEE, em Bruxelas, no primeiro dia das negociações Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT).

1991 - Começa a construção da fábrica Ford/Volkswagen, em Palmela, Setúbal, investimento superior a 450 milhões de contos (cerca de 2,250 mil milhões de euros).

- A Comunidade Económica Europeia (CEE) suspende a cooperação económica com a Indonésia, na primeira medida para o embargo europeu àquele país, solicitado por Portugal.

1992 - O serviço de imunologia do Hospital de Santo António do Porto recebe o prémio Biotest pela definição do método que permite prever a progressão do vírus da sida.

- Funcionários públicos portugueses manifestam-se em Lisboa contra a lei dos disponíveis.

- É enviada a primeira mensagem de SMS, no Reino Unido. A Ericsson deu um contributo fundamental para este padrão.

1995 - O poeta Luís Filipe Castro Mendes recebe o prémio D. Dinis da Fundação Casa de Mateus.

- Morre, aos 73 anos, o fadista Manuel de Almeida.

1996 - Termina em Lisboa a V cimeira da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), com a adoção dos princípios para a revisão do tratado de limitação de armas convencionais na Europa.

- O Primeiro-Ministro francês, Alain Juppé, anuncia a activação do plano antiterrorista 'Vigipirate', após o atentado na estação parisiense de Port Royal do metro regional (RER), o atentado foi causado por um engenho explosivo de grande potência.

1997 - A Academia Militar forma a primeira mulher, uma oficial de 24 anos.

1998 - A Arte Rupestre do Vale do Côa é classificada Património Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura UNESCO

2003 - O Governo português aprova o novo Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, com o objectivo de agilizar os processos de falência, aumentar a possibilidade de recuperar empresas e privilegiar o pagamento aos trabalhadores.

- A sonda Mars Express, da Agência Espacial Europeia (ESA), envia uma fotografia do planeta Marte, a partir da qual se percebe terem existido oceanos no planeta.

- Morre, com 55 anos, Raul Junqueiro, presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações - APDC, ex-dirigente socialista e secretário de Estado das Comunicações em 1983-1985.

2005 - A atriz e manequim portuguesa Ana Cristina Oliveira vence o prémio de Melhor Atriz no Festival de Bedford, França, pelo filme "Odete", de João Pedro Rodrigues.

2006 - Hugo Chavéz é reeleito Presidente da Venezuela.

2007 - Os venezuelanos recusam a proposta de reforma constitucional, promovida pelo Presidente Hugo Chávez e aprovada pela Assembleia Nacional, para aplicar o projeto de um regime de socialismo do século XXI no país.

- Portugal conquista em Banguecoque as primeiras quatro medalhas de ouro em campeonatos do Mundo de Muay-thai, com Fernando Machado (-54 kg Classe B) a arrecadar o primeiro galardão dourado em seniores. Os juniores Diogo Calado (-75), Vera Fernandes (-51) e Catarina Valério (-57) também subiram ao primeiro lugar do pódio.

2008 - O futebolista português Cristiano Ronaldo vence a edição do ano da Bola de Ouro.

2009 - Morre, com 70 anos, João Marques de Almeida, jornalista, co-fundador do Correio da Manhã.

2012 - O Ministério da Economia espanhol informa que Espanha solicitou formalmente um apoio da Europa de 36.968 milhões de euros para as entidades bancárias nacionalizadas.

- Morre, aos 73 anos, Samate Mulungu, pintor moçambicano e um dos mais consagrados do país nas artes plásticas.

2013 - Morre, com 84 anos, Ahmed Fouad Negm, poeta egípcio conhecido pela sua poesia revolucionária e pelas críticas duras aos líderes políticos.

2014 - Em Hong Kong, os três líderes do Occupy Central saem em liberdade uma hora depois de terem entrado voluntariamente na esquadra da polícia para assumirem as consequências pelos protestos pró-democracia. Um deles diz que o movimento Occupy Central vai assumir uma nova abordagem para promover a causa do sufrágio universal, através de ações educativas.

2015 - PS, BE, PCP e PEV chumbam na Assembleia da República a moção de rejeição ao Programa do XXI Governo Constitucional apresentada pelo PSD e o CDS-PP.

- O Reino Unido faz o primeiro ataque aéreo contra o grupo extremista Estado Islâmico na Síria, horas depois de uma votação parlamentar ter aprovado este tipo de operação.

- Morre, aos 72 anos, Manuel Pinto Machado, militar, dirigente do CDS-PP.

2017 - Morre, aos 85 anos, Ivan Chermayeff, designer gráfico e criador de alguns dos mais conhecidos logótipos a nível mundial, e de um painel de azulejos no Oceanário de Lisboa.

2018 - O futebolista croata Luka Modric vence a Bola de Ouro de 2018, sucedendo ao português Cristiano Ronaldo, que tinha vencido as duas últimas edições.

- Morre, aos 87 anos, Josep Lluís Núñez, antigo presidente do FC Barcelona.

2019 - O juiz Rui Rangel é demitido da magistratura pelo Conselho Superior da Magistratura, devido ao seu envolvimento no processo criminal Operação Lex.

- A juíza Fátima Galante, arguida no processo Operação Lex juntamente com o ex-marido e juiz Rui Rangel, é sancionada com aposentação compulsiva pelo Conselho Superior da Magistratura.

- Morre, aos 74 anos, Carlos Amaral Dias, psicanalista e professor, ex-presidente da Sociedade Portuguesa de Psicanálise e da Sociedade Portuguesa de Psicodrama Psicanalítico de Grupo.

2021 - Eduardo Cabrita pede a demissão do cargo de ministro de Administração Interna, depois de o Ministério Público ter acusado o seu motorista de homicídio por negligência pelo atropelamento mortal de um trabalhador da autoestrada A6, em junho deste ano.

- Morre, com 89 anos, Horst Eckel, antigo futebolista internacional alemão, último sobrevivente da final do Mundial de 1954, conhecida como 'o milagre de Berna', em que a Alemanha venceu a Hungria.

PENSAMENTO DO DIA

Foi perdido o sentido da densidade e interdependência da vida humana... O humanismo é a última resistência de que dispomos Edward W.Said (1935-2003), escritor, ensaísta, professor norte-americano de origem palestiniana

Este é o tricentésimo trigésimo oitavo dia do ano. Faltam 28 dias para o termo de 2024.