Ministra da Justiça inicia visita oficial na Câmara e no Tribunal de Santa Cruz

A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, acompanhada da secretária de Estado da Justiça, Maria José Barros, estão de visita à Madeira.

Com mais de uma dezena de visitas programadas entre hoje (9) e amanhã (4), Rita Alarcão Júdice inicia a visita oficial de dois dias à Região com dupla visita na cidade de Santa Cruz.

Visita que começa com 20 minutos de atraso devido à chegada 'tardia' do voo da TAP que aterrou em Santa Cruz com 20 minutos de atraso em relação à hora prevista (10:10).

A visita oficial começa na Praça do Município, onde foi recebida por guarda de honra dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, antes da cerimónia, nos Paços do Concelho, de entrega e assinatura do Contrato Interadministrativo entre o Ministério da Justiça e a Câmara Municipal de Santa Cruz, para a revisão do projecto com vista à realização de uma empreitada no Palácio da Justiça de Santa Cruz, a iniciar em 2025. Segue-se uma visita ao Palácio da Justiça de Santa Cruz.