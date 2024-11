'Outras orografias' de Rita Rodrigues abre ao público na Galeria dos Prazeres

A Galeria dos Prazeres acolhe a exposição 'Outras orografias' da autoria de Rita Rodrigues, com a curadoria de Márcia de Sousa. A inauguração está agendada para 3 de Dezembro, pelas 17 horas, apresentando fotografia e instalação. A mostra é de entrada livre e estará patente até 3 de Abril.

Neste projeto, segundo a visão da curadoria, a artista explora o corpo como meio de alteridade entre a presença dos corpos e as suas imagens projetadas em campos diferidos, maximizando a existência do corpo feminino como via de interpolação entre o lugar social do eu e o outro. A presença fragmentada ou a insinuada ausência do todo, recorda-nos da sensualidade e até da materialidade exploratória do feminino, vincada por milhares de anos e consubstanciada na forma que hoje consumimos.

"Estas interjeições, são pontuadas por via de um espectro caleidoscópico de realidades, desdobrado a partir da própria imagem e da presença do corpo em múltiplos lugares fragmentários. Uma analogia inequívoca que explora os desafios do corpo físico e do corpo virtual, tomando-o por polifónico e multi-referencial. Um corpo recetáculo e/ou meio de transformação, criação, transmutação e até de transporte", refere.

Rita Rodrigues, como artista plástica, expõe na Madeira e Portugal Continental desde 1982, em exposições coletivas e individuais, na área das artes plásticas (pintura, desenho, gravura, fotografia, serigrafia e instalação).