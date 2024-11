Ponta do Sol homenageia “os que mais se sacrificaram pelo seu País”

O Representante da República para a Região admitiu que, hoje, se concretizou um sonho seu, o de em todos os concelhos da Região se prestar homenagem aos Combatentes. Ireneu Barreto, na inauguração do monumento ao combatente, na Ponta do Sol, afirmou que é um dever público prestar homenagem aos “que mais se sacrificaram pelo seu país”.

O Representante lembrou que, mesmo em 2024, temos a responsabilidade de combater o esquecimento, reflectir sobre a forma como tratamos os ex-combatentes, deixando assim “na pedra” o testemunho da estima que a Região nutre por estes antigos militares.

O próprio Ireneu Barreto, no seu discurso, recordou o cumprimento do seu dever militar na Guerra colonial.

O Representante voltou a frisar a necessidade do aumento do Suplemento Especial de Pensão e do Acréscimo Vitalício de Pensão. “Creio ser altura de transformar estas prestações em direitos com um impacto relevante na vida dos nossos ex-combatentes. Não me cansarei de o assinalar publicamente e a quem de direito”, indicou.