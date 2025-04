Donald Trump declara estar "em grande forma" após avaliação médica

Donald Trump, o Presidente norte-americano mais velho a tomar posse e que foi acusado durante o primeiro mandato de não ser transparente em relação à saúde, declarou estar "em grande forma" após exames médicos anuais de rotina.

"No geral, senti que estava em grande forma. Um bom coração. Uma boa alma. Uma alma muito boa", disse, na sexta-feira, o republicano, de 78 anos, a bordo do avião Air Force One, que o transportava para a Florida depois de um 'check-up' médico no hospital militar Walter Reed, nos arredores de Washington.

Além de exames cardíacos, o dirigente afirmou ter-se submetido a um teste cognitivo para ser "um pouco diferente de [Joe] Biden".

Durante a última campanha presidencial, Donald Trump desafiou várias vezes o rival democrata - a quem atacou constantemente devido à idade -, a submeter-se a um teste deste género.

"Não sei o que vos dizer, exceto que tive todas as respostas corretas", disse o Presidente norte-americano, acrescentando que um relatório sobre estes testes vai ser publicado no domingo.

A questão da saúde do Presidente dos Estados Unidos tornou-se particularmente sensível no final da presidência de Joe Biden, que terminou o mandato aos 82 anos, demonstrando algumas dificuldades, nomeadamente no discurso.

Donald Trump não bebe álcool nem fuma, mas não esconde o gosto que tem por refrigerantes e 'fast food', escreveu a agência de notícias France-Presse.

Durante a corrida presidencial de 2024, Trump afirmou ter realizado um teste cognitivo, o qual passou "com distinção", sem dar mais pormenores.

Em novembro de 2023, o republicano limitou-se a publicar uma breve carta do médico que dizia estar de excelente saúde e que tinha perdido peso, sem especificar quanto. Desde então, o dirigente não voltou a divulgar qualquer relatório de saúde.

Joe Biden tinha o hábito de publicar relatórios longos e detalhados, que incluíam os níveis de colesterol e o nome da medicação que tomava para alergias.

Donald Trump tem sido frequentemente acusado pela oposição de não ser transparente em relação à saúde, nomeadamente quando, nos últimos meses do primeiro mandato, esteve hospitalizado durante vários dias com uma infeção por covid-19.

Um dos antigos médicos do republicano, Harold Bornstein, afirmou que o Presidente norte-americano lhe "tinha ditado por inteiro" uma carta que o descrevia como estando de excelente saúde, antes de ser eleito pela primeira vez.

"Se for eleito, posso afirmar inequivocamente que o senhor Trump será a pessoa mais saudável alguma vez eleita para a presidência", afirmava o relatório publicado em dezembro de 2015, sem apresentar qualquer prova que sustentasse a afirmação.