Câmara da Ponta do Sol aprova maior orçamento dos últimos anos

O Município da Ponta do Sol aprovou esta quinta-feira, dia 28 de Novembro, em reunião de câmara, o Orçamento para 2025, no valor global de 13,2 milhões de euros. O executivo camarário liderado por Célia Pessegueiro fixa como principais metas a sustentabilidade ambiental, o rigor no investimento público, a modernização administrativa, o reforço e renovação da frota municipal e a continuidade de medidas de apoio directo às famílias do concelho.

Este é o maior orçamento das últimas duas décadas, no entanto é aquele que apresenta maiores desafios pelo efeito que a inflação tem tido nos custos de bens e serviços, o que não permite investir tanto quanto queríamos. Este orçamento garante que caminhamos com uma visão e uma estratégia no apoio às pessoas, através de medidas diretas que aumentam os seus rendimentos, mas sem perder de vista as obras estruturantes para o desenvolvimento da Ponta do Sol Célia Pessegueiro, presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol

Após ser aprovado com maioria em reunião de câmara, com votos favoráveis do PS e abstenção do PSD, o documento segue agora para votação na Assembleia Municipal, a realizar- se no dia 12 de Dezembro.

A política ambiental e a reforma de todos os serviços associados a esta área continuarão a merecer um grande investimento por parte do Município da Ponta do Sol para o próximo ano, com um valor na ordem dos 3,2 milhões de euros, numa aposta que representa 25% do total do orçamento. Esta grande fatia do orçamento municipal comporta investimentos na renovação e alargamento da rede de saneamento e de água potável, a renovação da frota automóvel afeta ao serviço de gestão dos resíduos sólidos e urbanos e contratação de 10 novos trabalhadores para limpeza urbana e serviço de águas.

O presente orçamento contempla ainda uma verba superior a 1,6 milhões de euros em apoio directo às famílias, educação, habitação, cuidados de saúde e apoio alimentar. Destacam-se nos apoios sociais as verbas destinadas às Bolsas para os estudantes no Ensino Superior, cujo valor duplica em relação ao ano passado, e a recuperação de imóveis degradados, que tem um aumento de 50% face a anos anteriores.

O apoio às associações mereceu um reforço de verbas, estando previsto um valor na ordem dos 480 mil euros que visa apoiar actividades próprias ou que se desenvolvem em co-organização com o Município, como é exemplo 'O Campo de Férias da Ponta do Sol', a 'Escola de Música' e o 'Centro de Dia para Idosos', "importantes instrumentos de apoio à conciliação da vida familiar e profissional para as famílias com crianças e/ou idosos a seu cargo".

Outra das grandes apostas em 2025 será a construção e requalificação de infra-estruturas desportivas, com destaque para a Nave Desportiva da Madalena do Mar, o Campo de Padel na Vila da Ponta do Sol e a Bancada e espaços de treino do Campo Municipal, nos Canhas. Destaque para a criação de uma Incubadora Social e Empresarial, através da reconversão de edifícios municipais, que permita acolher projectos de inovação, especialmente dirigidos a jovens empreendedores.

No que diz respeito à mobilidade, foi reservado no orçamento cerca de dois milhões de euros para novas estradas e estacionamentos.