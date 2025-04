Todos os 18 distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à chuva

Todos os distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes, que podem ser acompanhados de trovoada e granizo, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo a informação do IPMA, os 18 distritos portugueses estão sob aviso amarelo para a precipitação desde as 00:36 até às 18:00 de hoje.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente períodos de céu muito nublado e aguaceiros por vezes fortes, ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada, diminuindo gradualmente de intensidade e frequência do litoral para o interior a partir do meio da tarde.

A previsão do IPMA aponta ainda para vento em geral fraco a moderado.