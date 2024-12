É um arranque em grande das festividades de Natal no Funchal. O Mercadinho de Natal na 'Placa Central' da Avenida Arriaga regista, neste início de noite', uma 'avalanche' humana. São milhares as pessoas, entre passantes e aqueles que permanecem à volta das 'barraquinhas' de 'comes e bebes', neste (muito) concorrida noite de abertura das iluminações de Natal no Funchal.