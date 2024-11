Carlos Coelho eleito presidente da Concelhia do PS Ponta do Sol

Carlos Coelho foi eleito presidente da Concelhia do Partido Socialista (PS) da Ponta do Sol para o seu segundo mandato, de dois anos. A sua recondução no cargo reflecte o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e a confiança dos militantes na sua liderança e visão para o futuro da concelhia.

Entre os membros que compõem a lista, destacam-se importantes figuras do PS no concelho, como a presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, e o presidente da Junta de Freguesia da Ponta do Sol, João Campanário, reforçando a articulação entre a concelhia do partido e as lideranças dos órgãos autárquicos.

Carlos Coelho destacou, após a eleição, a importância de manter um diálogo próximo com os militantes e a população, garantindo que as prioridades do PS continuam a ser o desenvolvimento sustentável do concelho, o bem-estar dos seus cidadãos e a valorização da ação política como ferramenta de transformação social.

A nova equipa dará início ao mandato com a missão de consolidar o trabalho realizado e de continuar a promover ações políticas que vão ao encontro das necessidades e expectativas dos ponta-solenses.