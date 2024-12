Fachada do edifício do tribunal no '2000' precisa de intervenção urgente

Apesar de dentro estar "muito bem cuidado" no exterior "precisa de intervenção urgente nas fachadas", reconheceu Rita Júdice, ministra da Justiça. "Era uma necessidade que há muito este edifício tinha", manifestou na cerimónia de assinatura e entrega do Contrato Interadministrativo entre o Ministério da Justiça e a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas da Região Autónoma da Madeira para a realização de obras de reparação e beneficiação de parte das fachadas do edifício "Funchal 2000".

Enalteceu ainda a "cooperação" e o "compromisso" entre governos.

Pedro Fino, secretário regional reforçou o entendimento entre governos e fez saber que a obra será iniciada no primeiro semestre de 2025 e concluída no mesmo ano.

O edifício “Funchal 2000” alberga os Juízos de Trabalho e o Central Cível e Criminal, as Conservatórias do Registo Civil, Predial, Comercial e Automóvel, Casa Pronta, Zona Franca e Direção Regional da Justiça. A empreitada, destinada a reabilitar as fachadas, tem um valor de 290 mil euros, suportados pelo Ministério da Justiça (MJ) e pela Região Autónoma da Madeira (RAM).