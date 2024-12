Juízo de Família e Menores poderá passar para o edifício da Alfândega

A visita da Ministra da Justiça e da Secretária de Estado da Justiça ao Palácio da Justiça do Funchal e ao Edifício da Alfândega do Funchal, visa a possível deslocalização do Juízo de Família e Menores.

Dado revelado pela Secretária de Estado da Justiça, Maria José Barros, no final da 'dupla' visita.

"Viemos aqui - edifício da Alfândega- avaliar a hipótese da deslocação do Juízo de Família e Menores para este edifício".

Sendo a Alfândega o único edifício do Estado na Região com 'disponível' para acomodar nova valência, a sugestão de transferência do serviço em causa partiu do juiz presidente da Comarca da Madeira, Filipe Câmara.

Para ser concretizada a necessidade identificada de deslocalizar o Juízo de Família e Menores "são necessárias obras de adaptação".

A razão da desejada mudança é justificada pela necessidade "de mais espaço e espaço adaptado".