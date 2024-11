'Qualifying' do Madeira ladies Open arranca amanhã com três portuguesas

Está tudo a postos para o início da 5.ª edição do Madeira Ladies Open, "prova que vai distribuir 40 mil dólares (mais de 37 mil euros) em prémios" e que vai decorrer a partir de amanhã até ao próximo domingo, 17 de Novembro, na Quinta Magnólia, no Funchal.

No sorteio realizado hoje "pelo experiente supervisor ITF, o português Paulo Cardoso, ficamos a conhecer os destinos das três tenistas portuguesas em prova nesta fase, com Teresa Franco Dias a discutir a ronda de acesso ao quadro principal com a belga Jana Otzipka, num encontro aprazado para a próxima segunda-feira", informa a organização.

Já amanhã, "nos únicos dois embates do dia, Inês Esteves joga a continuidade com a britânica Yardley Summer, ao passo que a madeirense Madalena Fernandes, tem pela frente na sua estreia no circuito profissional outra tenista inglesa, no caso Scarlet Kavanagh. Nos demais duelos deste qualifying, Ekaterina Yashina, primeira favorita vai bater-se com a romena Stefana Lazar, a dinamarquesa Olga Helmi jofa com Vasilisa Borisova, a francesa Alyssa Reguer defronta a polaca Olga Golas e a sueca Tilde Stromquist tem como obstáculo para entrar no quadro principal a chinesa Min Liu. A outra romena presente na Madeira, Alexia Lavinia Puiac vai encontrar a holandesa Emma Van Poppel", resume.

Estes encontros "vão decorrer na segunda-feira, dia em que vamos ter a apresentação oficial deste Madeira Ladies Open e o sorteio para o quadro principal de uma prova que tem na ucraniana Daria Snigur, atual 134.ª do ranking feminino (vencedora do torneio júnior de Wimbledon, em 2019, quando chegou a n.º2 do Mundo do escalão) a sua principal tenista, sendo acompanhada pela detentora do título, a checa Dominika Salkova (154.ª) e a portuguesa Francisca Jorge, 185.ª WTA e terceira mais cotada no Funchal, que hoje se sagrou octacampeã nacional absoluta ao derrotar na final a sua irmã Matilde, por um duplo 6-3", acrescenta.

Poderá acompanhar tudo sobre a prova no site oficial da Associação de Ténis da Madeira (ATMAD) no endereço https://atmad.pt/, para além das redes sociais Facebook e Instagram. Mas se quiser ver ao vivo, saiba então que a entrada é livre.