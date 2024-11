Madeira Ladies Open recebe três ex-top 100

Está de regresso mais uma edição do Madeira Ladies Open e com a confirmação da presença de algumas tenistas que já ocuparam lugares de destaque no ranking mundial do circuito WTA.

Assim, com um 'prize-money' de 40 mil dólares, os courts da Quinta Magnólia estão preparados para receber uma prova com tradição no circuito internacional e que tem sido sobejamente elogiada por todos os intervenientes.

Assim, a liderar a lista de inscritas está a ucraniana Daria Snigur, actual 134.ª do ranking feminino e que tem no seu currículo o triunfo no torneio júnior de Wimbledon, em 2019, quando chegou a n.º 2 do Mundo do escalão.

A tenista de leste será acompanhada pela detentora do título, a checa Dominika Salkova (154.ª) e pela alemã Mona Barthel, actual 172.ª, mas que já foi 23.ª do Mundo. Aliás, não será esta a única jogadora do top mundial a visitar o Funchal. A sua compatriota Tamara Korpatsch, que ocupa a posição 200.ª na hierarquia, já esteve no lugar 71.º do Mundo. A britânica Jodie Anna Burrage (297.ª) foi 85.ª WTA e também regressa a um torneio de boa memória, ela que atingiu os quartos-de-final em 2021, perdendo apenas com a campeã, a chinesa Qinwen Zeng, atual n.7 do Mundo.

Destaque para as portuguesas Francisca e Matilde Jorge, com a mais velha, Francisca, a surgir no lugar 185.ª WTA (foi 176.ª), enquanto Matilde, que está a atravessar o melhor momento da sua carreira (um título no ITF W35 de Leiria e final no W35 de Faro), fez com que ascendesse ao lugar 365.º, o seu melhor de sempre até ao presente.