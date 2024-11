Deutsche Bank quer vender três ‘shoppings’ em Portugal e um deles é da Madeira

A unidade de gestão de activos do Deutsche Bank (DWS) pretende vender três centros comerciais em Portugal, entre os quais o Fórum Madeira, aproveitando a recuperação da avaliação imobiliária comercial para garantir lucros, avançou hoje a Bloomberg citando fontes próximas do processo.

Além do Forum Madeira, no Funchal, o banco alemão pretende alienar o 'Nosso Shopping', em Vila Real e o 'Alma Shopping', em Coimbra. Fora dos planos de venda estão o 'LeiriaShopping' e o 'Alameda Shop & Spot', no Porto.

Os três centros comerciais estão a ser vendidos separadamente porque são geridos por diferentes entidades ligadas ao DWS, de acordo com a mesma fonte da Bloomberg que solicitou anonimato. A DWS está agora a vender alguns destes activos para tirar partido de valorizações mais elevadas, à medida que os centros comerciais regressam depois de terem sido evitados pelos investidores durante a pandemia, acrescentaram.

A gestora de activos comprou três centros comerciais em Portugal ao fundo Lone Star, em 2015, por cerca de 200 milhões de euros. Os shoppings eram os então Dolce Vita Douro, Dolce Vita Coimbra e o Dolce Vita Porto, que entretanto foram rebatizados.

O jornal Negócios, que noticiou a intenção de venda da DWS, lembra que em Junho, o jornal Expansión noticiou a intenção da DWS de vender o centro comercial em Vila Real e o Alcala Magna, em Madrid. No final de 2023, o Nosso Shopping estava avaliado em 70,7 milhões de euros. O activo tinha sido comprado por 53 milhões em 2015.

Ainda de acordo com a Bloomberg, a Cushman & Wakefield afirmou num relatório no início deste ano que espera que as vendas de imóveis comerciais em Portugal acelerem no segundo semestre, à medida que as taxas de juro caem. O investimento em imobiliário comercial caiu para 1,7 mil milhões de euros em 2023, face a cerca de 3 mil milhões de euros no ano anterior.