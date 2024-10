Trânsito sem muitos pára-arranca nesta quinta-feira

Bom dia. Esta tem sido uma manhã relativamente calma em termos de movimento de trânsito nas principais estradas, nomeadamente na Via Rápida. Nem sequer na Cancela, onde tem sido habitual o pára-arranca se denota algum problema para os condutores.

Quiçá por ser véspera de feriado, tal como habitualmente às sextas-feiras, esta esteja a ser uma quinta-feira muito calma para condutores, pelo menos neste início de dia.

Ver Galeria

Contudo, na Via Expresso entre a Raposeira e a Ribeira Brava, mais precisamente no sublanço entre a rotunda da tabua e a rotunda da Ponta do Sol, o tráfego intenso leva a um aviso de congestionamento da concessionária.

Foto Infovias

Conduza com precaução.