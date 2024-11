O trânsito intenso que se faz sentira, sobretudo na Via Rápida e ao longo de 3 quilómetros sobretudo com maior impacto na zona da Cancela, está a condicionar a circulação rodoviária e a causar o habitual congestionamento.

Nas restantes zonas, tirando a zona do Hospital, com reflexo em toda a Cota 40, as circulação rodoviária processa-se com a habitual normalidade.