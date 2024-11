Conservatório inaugura amanhã renovada Biblioteca das Artes

Amanhã, dia 8 de Novembro, às 11h30, o salão nobre do Conservatório será palco da inauguração oficial da renovada Biblioteca das Artes.

A cerimónia incluirá o lançamento do livro 'Escrita Criativa Juvenil', no qual estão compilados vários textos de alunos nossos que participaram num workshop de escrita criativa.

Ao longo das páginas, encontramos histórias que exploram os sentidos, a imaginação e que foram criadas a partir de imagens, cheiros, música, objectos, jogos didácticos. São narrativas e poesias inspiradas por estímulos visuais, olfactivos e auditivos. Através de palavras e frases, os textos reflectem o crescimento e a expressividade destes jovens escritores. Esta coletânea celebra a importância da palavra escrita como um meio de autodescoberta e criação, dando voz a novos talentos e permitindo-nos mergulhar no fascinante mundo da literatura infantojuvenil, através dos próprios

O programa do evento inclui também uma visita ao primeiro andar do edifício, onde a biblioteca renovada está localizada.

De acordo com a instituição, a nova biblioteca foi "projectada como um espaço inspirador", com o objectivo de "promover a leitura, a escrita e as artes, oferecendo recursos inovadores e um ambiente ideal para o estudo e a criação artística".

As obras de remodelação transformaram a sala ‘biblioteca escolar’ numa área "mais funcional e acolhedora para os alunos".

Com novas estantes, especialmente pensadas para bibliotecas, o acervo de livros está agora mais acessível e organizado, facilitando a pesquisa e o acesso às diferentes temáticas. Além disso, o novo mobiliário (mesas para trabalho individual ou em grupo, cadeiras ergonómicas) promove "uma experiência de leitura mais confortável e incentivadora", permitindo que os alunos explorem e descubram o conhecimento e pesquisem de forma mais prática e agradável.

A inauguração faz parte de uma série de acções que o Conservatório tem realizado para modernizar suas instalações e "aprimorar a experiência educacional" dos seus alunos e, em última instância, consolidar-se como referência no ensino artístico em nível regional e nacional.