Grémio Literário da Madeira promove jantar-tertúlia sobre Saúde Holística

O Grémio Literário da Madeira organiza um jantar-tertúlia dedicada à 'Saúde Holística', no próximo dia 23 de Novembro, pelas 19h30, no restaurante Aconchego, Funchal.

O orador convidado é o Dr. Paulo Mascarenhas Franco, figura de referência na área das terapias complementares em Portugal, que se dedica há mais de 30 anos à busca por um bem-estar integral e holístico.

Nesta tertúlia com jantar do Grémio Literário da Madeira, Paulo Mascarenhas Franco partilhará a sua vasta experiência e conhecimento sobre 'Saúde Holística', convidando os presentes a uma reflexão sobre o bem-estar integral e a importância de cuidarmos de nós mesmos a todos os níveis.

A sua trajectória, marcada por uma curiosidade insaciável e um profundo respeito pela natureza humana, levou-o a explorar diversas vertentes da medicina tradicional e complementar. É também autor, tendo publicado o livro de poesia em inglês 'Beyond my Self - A collection of 80 poems on Life', uma obra que reflecte a sua sensibilidade, de profunda reflexão e ligação com a Vida.