Karkocha inicia Madeira Street Arts Festival com muita animação

O Madeira Street Arts Festival regressou, hoje, para a sua sexta edição. O evento, que decorre até sábado, promete animar as ruas do Funchal e da Calheta, colocando a arte em exibição a céu aberto.

O famoso Karkocha deu início, esta tarde, na Praça da Povo, às performances dos diversos e, como já é habitual, arrancou imensas gargalhadas a todos os presentes.

Presente na abertura do festival, o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, salientou a consistência da iniciativa, que já vai na sua sexta edição e a preocupação com a descentralização.

"É bom que aconteça no Funchal, mas é fundamental que aconteça para além do Funchal, e este é um bom exemplo, fazendo da Calheta também uma centralidade desta ocorrência", frisou, enaltecendo também que o programa desta edição dá a possibilidade ao público, de "em qualquer momento do dia e em diferentes lugares", possa fazer parte desta "grande festa".