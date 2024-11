UMa promove o 1.º Congresso Internacional sobre Género e Inclusão em 2025

A Comissão para a Igualdade e a Inclusão da Universidade da Madeira (UMa) promove, nos dias 13 e 14 de Março de 2025, no Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, o 1.º Congresso Internacional intitulado 'Perspectivas multidisciplinares sobre Género e Inclusão'.

O evento resulta de uma colaboração com o Centro Universitário de Investigação em Psicologia - Pólo Madeira e o Centro de Investigação em Educação da UMa, tendo como objectivo explorar as múltiplas facetas e complexidades do tema numa abordagem multidisciplinar.

O congresso contará com um vasto painel de oradores de várias áreas científicas, entre os quais se destacam Maria do Céu Patrão Neves, Jorge Gato, Maria João Cardona e Eduardo Fermé.

Num espaço de discussão livre e informada serão exploradas temáticas como sexismo, homofobia, colonialismo, classismo, racismo, idadismo, capacitismo, e outras práticas de violência discriminativa, tanto no seu enquadramento contemporâneo, como nas suas raízes culturais e históricas.

Serão, assim, dois dias dedicados à reflexão e a uma abordagem necessariamente interdisciplinar das construções culturais e das vivências sociais relacionadas com a inclusão e os estereótipos de género.

As propostas de painéis de comunicação ou de comunicações individuais devem estar alinhadas com as linhas de investigação definidas e/ou outras consideradas relevantes no âmbito das temáticas abrangentes do Género e da Inclusão e ser submetidas até 30 de dezembro, para [email protected]