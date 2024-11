Benfica com teste de 'fogo' na visita ao Bayern Munique

O Benfica enfrenta hoje a deslocação mais complicada na fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, jogando em casa do Bayern Munique, na quarta jornada, depois de ter averbado a primeira derrota na competição.

O desaire com o Feyenoord (3-1), no Estádio da Luz, há duas semanas, colocou um travão na sequência de triunfos sob o comando de Bruno Lage, sendo esse precisamente o único encontro que os 'encarnados' não venceram com o novo treinador em todas as provas (nove vitórias em 10 partidas).

Além dessa derrota, o Benfica tem na 'Champions' duas vitórias, com Estrela Vermelha (2-1) e Atlético de Madrid (4-0), ocupando a 13.ª posição, com seis pontos, mais três do que os bávaros (23.º), que iniciaram a fase de liga com um 'atropelo' em casa ao Dinamo Zagreb (9-2), mas foram derrotados nas duas últimas rondas, nos redutos de Aston Villa (1-0) e FC Barcelona (4-1).

O histórico de confrontos com o Bayern não é, de todo, favorável às 'águias', que não venceram qualquer um dos 12 jogos, tendo, inclusive, sido derrotadas nas seis deslocações a Munique, a última das quais em 2021/22, por 5-2, na fase de grupos da prova 'milionária', então com Jorge Jesus ao 'leme'.

A partida entre Bayern Munique e Benfica tem início agendado para as 20:00 (horas em Lisboa), na Allianz Arena.