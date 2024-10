Segundo maior super-iate a visitar a Madeira esteve no Caniçal

Um dos maiores super-iates do mundo, seguramente o segundo maior a procurar estas águas, visitou a ilha da Madeira, numa escala técnica rápida no Caniçal. O 'Kismet' tem 122 metros de comprimento e fica apenas atrás do 'Britannia', iate real, que na década de 90 do século passado visitou a ilha da Madeira. Media 126 metros.

O 'Britannia' no Porto do Funchal. Foto DR/Madeira Quase Esquecida

De acordo com o portal do Clube de Entusiastas de Navios, o 'Kismet' "atracou ao porto do Caniçal pelas 8h15 (de ontem) proveniente diretamente de Londres", tratando-se "da 'jóia da coroa' dos estaleiros da Lurssen que acabam de o apresentar no Monaco Yacht Show 2024, que decorreu como habitual no mês de Setembro, onde o 'Kismet' foi a principal e maior atração do tradicional espetáculo".

"Este 'Kismet' substitui assim o antigo 'Kismet', recentemente vendido e renomeado 'Whisper', então frequentador habitual do Funchal, ficando agora a expetativa se a mesma regularidade se vai verificar com o novo 'Kismet', salienta o CEN. "Trata-se da primeira viagem reposicional do navio, que escolhe a Madeira como único ponto de paragem neste seu transatlântico igual".

Neste momento segue para Jacksonville, nos Estados Unidos da América, tendo partido ontem ao final da tarde.

Foto Sérgio Ferreira

"Com 122 metros de comprimento por 17,8 metros de boca e 4,4 metros de calado, o 'Kismet' tem arraste na ordem das 4.918 toneladas de arqueação bruta, superando assim o recorde anterior, que era detido pelo super-iate 'Kaos', com 110,1 metros de comprimento por 16,4 metros de boca e 4,523 toneladas de arqueação bruta", referia o CEN.

"O design exterior ficou a cargo de Nuvolari Lenard, enquanto que o design interior ficou a cargo da Reymond Langton Design, a mesma firma que já havia desenhado os interiores do anterior", especifica o CEN. "Trata-se do terceiro 'Kismet', após o original 'Kismet' (atual 'Global') e o anterior (atual 'Whisper'), seguindo a ideologia do seu predecessor, o novo 'Kismet' apresenta linhas atraentes e arrojadas ao longo de toda a sua estrutura, destacando-se a presença de um jaguar à proa, em homenagem à equipa de futebol americano Jacksonville Jaguars, a qual é detida pelo mesmo proprietário do navio".

Foto DR/Steffen Mayer

Acresce a curiosidade de que "o navio é o super-iate do ano de 2024, sendo um projeto já muito aguardado desde que a Lurssen o anunciou em 2019, e o lançou à água pela primeira vez, decorria Junho de 2021, como Project JAG. Um frete semanal do magnífico 'Kismet' custa cerca de 3 milhões de euros".

Foto Sérgio Ferreira

Contudo, é preciso frisar que na 'era moderna', este é sim o maior iate a atracar na Madeira, uma vez que o 'Britannia' esteve na Madeira pelo menos duas vezes, ao serviço da família real britânica. Actualmente está ancorado, de forma permanente, como navio-museu em Edimburgo, Escócia.

Foto DR/Carl Groll

Acresce que o 'Kismet' pode receber até 12 convidados em 8 cabines, tendo uma tripulação de até 37 pessoas, mas é certo que para eventos sociais, a sua capacidade para dezenas de pessoas, incluindo opções de refeições para 24 pessoas no convés superior, 18 no convés principal e 14 em ambos. os decks superior e da piscina, fazem deste um autêntico luxo para muito poucas bolsas.